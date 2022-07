Goodwood Cup : Andrea Atzeni remplace Frankie Dettori sur Stradivarius au meeting Glorious | Nouvelles de la course

Andrea Atzeni remplacera Frankie Dettori sur Stradivarius lors de la Qatar Goodwood Cup la semaine prochaine, suite à une décision prise par le propriétaire Bjorn Nielsen.

Il pourrait bien s’agir de la dernière sortie du pilote de huit ans, mais le propriétaire Nielsen a pris la décision de remplacer son pilote.

Dettori a été critiqué par Nielsen pour sa course sur Stradivarius lors de la Gold Cup à Ascot, où il a terminé troisième derrière Kyprios en tentant de gagner la course pour la quatrième fois.

Image:

Kyprios (casquette rouge) remporte l’Ascot Gold Cup, battant Mojo Star et Stradivarius





L’alezan formé par John et Thady Gosden a déjà remporté quatre fois la Goodwood Cup. Ceux-ci incluent des victoires sous Atzeni en 2017 et 2018.

“Frankie Dettori, qui a entretenu une excellente relation avec Stradivarius et l’a monté vers de nombreuses victoires brillantes – plus qu’il n’a de tout autre cheval – abandonnera d’un commun accord la course à Andrea Atzeni dans la Goodwood Cup”, a déclaré Nielsen. Télévision de course.

“Frankie reste non seulement le plus grand fan des Strad, mais aussi un très bon ami”, a ajouté Nielsen.

”Je suis impatient de le voir poursuivre sa carrière phénoménale comme l’un des plus grands jockeys de grande course de tous les temps.

“Andrea ne sera pas étranger à Stradivarius car ils sont invaincus ensemble, remportant les Goodwood Cups 2017 et 2018 ainsi que le Queen’s Vase 2017.”