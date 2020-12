SOUTH BEND, Ind.: Dane Goodwin a marqué 27 points, un record de la saison, Prentiss Hubb en a ajouté 18 et Notre Dame a battu la nouvelle venue de Division I Bellarmine 81-70 mercredi.

Notre Dame traînait 33-30 avant de clore la première mi-temps sur une manche de 15-3 avec cinq points chacun de Hubb et Nate Laszewski, et quatre par Goodwin.

Hubb a ouvert et fermé une course personnelle de 8-0 avec 3 points pour donner à Notre-Dame une avance de 13 points avec 13:22 à faire et l’avance était d’au moins sept pour le reste du parcours.

Goodwin était 8 sur 10 sur le terrain, Hubb avait quatre de Notre Dames huit à 3 points et Laszewski a réussi ses sept tirs alors que les Irlandais tiraient à 60,5% du terrain. Goodwin a également obtenu 11 pour 11 à la ligne, Notre Dame 21 sur 25 et Bellarmine n’a tenté que six lancers francs.

Laszewski a récolté 16 points et huit rebonds pour Notre-Dame (3-4), qui devrait affronter la 16e Virginie le 30 décembre.

Dylan Penn a marqué 16 points et CJ Fleming en a ajouté 15 sur cinq 3 points pour Bellarmine (1-3), qui a fait ses débuts en Division I le 4 décembre contre alors-No. 6 Duke. Fleming, un capitaine senior, n’a raté qu’une tentative de 3 points à ses débuts dans la saison.

Notre Dame a programmé le match contre Bellarmin lundi après que son premier road trip de la saison à l’ACC, à Syracuse le 22 décembre, ait été reporté en raison de problèmes de recherche de contacts avec l’Orange. Les Knights ont annulé quatre matchs consécutifs avant de jouer contre les Irlandais.

