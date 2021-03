Pourtant, le roi Zwelithini a tenté de s’affirmer politiquement, se heurtant à M. Buthelezi, qui est également son cousin et qui était à l’époque l’administrateur nommé par le gouvernement de la patrie du KwaZulu. En 1979, le roi Zwelithini a tenté de former son propre parti politique pour défier M. Buthelezi, mais il a été sanctionné et son salaire a été réduit. Plus tard, les deux hommes se sont réconciliés, le roi ayant mis tout son poids derrière le parti politique de M. Buthelezi.

Né le 14 juillet 1948, il était le huitième monarque de la nation zouloue, le plus grand groupe ethnique d’Afrique du Sud, et un descendant direct des rois guerriers zoulous qui se sont battus contre la domination coloniale. Fils aîné du roi Cyprien Bhekuzulu ka Salomon et de sa deuxième épouse, la reine Thomozile Jezangani ka Ndwandwe, il a fait ses études au Bekezulu College of Chiefs puis a été tutoré en privé au palais royal de Khethomthandayo.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy