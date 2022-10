Goodwill lance une boutique en ligne pour que les friperies puissent faire leurs achats depuis chez eux

Les économes qui affluent dans les magasins Goodwill pourront désormais faire davantage de chasse au trésor en ligne.

L’organisation à but non lucratif de 120 ans a lancé mardi GoodwillFinds, une entreprise de magasinage nouvellement constituée qui met environ 100 000 articles donnés à la vente en ligne et élargit la présence Internet de Goodwill qui jusqu’à présent était limitée à des sites d’enchères comme ShopGoodwill.com ou des magasins individuels. vendre des dons en ligne via eBay et Amazon.

Goodwill Finds livre au Canada en plus des États-Unis, selon la FAQ du magasin, mais la livraison n’est pas gratuite, “afin d’optimiser les fonds disponibles pour avoir un impact positif dans la communauté”. Un sac à main en cuir Kate Spade d’occasion au prix de 44,98 $ US pouvait être expédié en Ontario moyennant des frais de 18,32 $, par exemple, avec un délai de livraison estimé à cinq jours.

CBC News a contacté Goodwill pour lui demander s’il existe des plans pour une version canadienne de la boutique en ligne.

Le site Web note que l’achat d’articles d’occasion permet de conserver “trois milliards de livres [1.36 billion kilograms] d’objets usagés hors des décharges chaque année.”

En 2016, 347 kilotonnes de textiles se sont retrouvées dans les décharges canadiennes, selon le rapport 2020 Rapport national de caractérisation des déchets produit par Environnement et Changement climatique Canada.

Le commerce de vêtements d’occasion est en plein essor

L’objectif de GoodwillFinds est d’avoir un million d’articles sur son site dans quelques années, a déclaré Matthew Kannes, nouveau PDG de la branche d’achat en ligne, qui propose des outils de recherche permettant aux acheteurs de naviguer par catégorie. Finalement, GoodwillFinds sera personnalisé en fonction des achats passés d’un client.

La nouvelle entreprise soutiendra Goodwill Industries International Inc. en aidant à financer ses programmes communautaires à travers les États-Unis qui offrent une formation professionnelle, un placement et un mentorat pour les jeunes. Elle devrait aussi augmenter les dons, tout en contribuant à élargir sa clientèle.

Contrairement à des rivaux comme Thredup et Poshmark, les clients ne peuvent pas utiliser GoodwillFinds pour faire des dons et devront toujours se rendre dans l’un des 3 300 magasins Goodwill américains et canadiens de l’organisation pour les déposer – pour l’instant. Mais Kaness a déclaré qu’à mesure que l’entreprise se développerait, Goodwill offrirait éventuellement ce service.

Bouleverser l’impact environnemental de la fast fashion L’industrie du vêtement et du textile est responsable d’environ 2 à 8 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre, mais ces Canadiens tentent de perturber l’impact environnemental de la mode éphémère.

Cette décision intervient alors que le secteur des vêtements d’occasion devrait croître 16 fois plus rapidement que le secteur plus large du vêtement au détail d’ici 2026, selon un rapport du cabinet d’études GlobalData pour Thredup. Cela se produit également à un moment où la flambée de l’inflation pousse les acheteurs à être plus économes.

“Notre nouvelle entreprise sociale permet aux consommateurs conscients de faire plus facilement leurs achats en ligne de manière durable, tout en améliorant l’expérience d’épargne qu’ils adorent chez Goodwill”, a déclaré Kaness.

En 2021, les revenus de vente au détail provenant des dons à Goodwill s’élevaient à plus de 5,4 milliards de dollars américains, a indiqué l’organisation. GoodwillFinds suit les traces de ShopGoodwill.com, qui a été lancé en 1999 et vend de nombreux articles aux enchères.

Des dons toujours effectués en magasin

“Le goodwill est une très grande partie du marché de l’occasion, mais il s’est concentré sur les magasins. C’est son héritage”, a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData Retail, “Online a été une réflexion après coup et s’est faite de manière très informelle avec les régions .”

Karness a déclaré que lorsque les acheteurs feront un don aux magasins, les travailleurs détermineront quel article sera désigné en ligne. Les travailleurs inspectent chaque article, mais ils ne le nettoient pas. S’il est très sale ou de mauvaise qualité, ils ne le vendront pas. Les éléments destinés à être mis en ligne seront ensuite numérisés. Les achats seront soit emballés et expédiés depuis le magasin ou depuis les mini-entrepôts d’un groupe de magasins.

Un panneau de magasin Goodwill est affiché à Berkeley, en Californie, le 9 mars 2021. Goodwill Industries International Inc., l’organisation à but non lucratif de 120 ans qui exploite 3 300 magasins aux États-Unis et au Canada, a lancé une activité en ligne. (Jeff Chiu/Associated Press)

Une porte-parole de l’entreprise en ligne a déclaré que, comme les articles de GoodwillFinds sont expédiés à partir de divers emplacements Goodwill, les options et les frais d’expédition varient d’un article à l’autre. Au cours du processus de paiement, les clients se verront proposer les options d’expédition disponibles pour leurs articles en fonction de leur adresse de livraison.

Elle a déclaré que GoodwillFinds accepte les retours pour les articles qui arrivent endommagés ou s’il y a un article inexact ou incorrect dans la commande du client.

La vision de GoodwillFinds est venue d’un consortium de membres de Goodwill à travers le pays, y compris Evergreen Goodwill du nord-ouest de Washington, qui souhaitait exploiter tout le potentiel de l’organisation.

Daryl Campbell, PDG d’Evergreen Goodwill du nord-ouest de Washington, a déclaré qu’il s’attend à ce que les revenus de son consortium de 24 magasins dans sa région doublent par rapport aux 24 millions de dollars américains de l’année dernière au cours des cinq prochaines années en raison de l’approche centralisée en ligne.

Il prévoit également qu’il sera en mesure de doubler son activité en ligne pour atteindre 32 % des ventes de son consortium au cours des prochaines années.