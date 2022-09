GoodRx va licencier 16% de ses effectifs

GoodRxune entreprise surtout connue pour ses outils de transparence des prix des ordonnances, licenciera environ 140 employés, soit environ 16 % de ses effectifs.

Selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commissionla réduction affectera principalement ses segments axés sur la technologie et le marketing.

“La société se concentre sur la croissance efficace de son activité principale de prescription, l’accélération de son activité de solutions pour les fabricants pharmaceutiques et le doublement de l’engagement des consommateurs”, a écrit Karsten Voermann, directeur financier de GoodRx, dans le dossier de la SEC. “Alors que l’entreprise se concentre sur ces objectifs, elle consolide les fonctions et élimine ou réduit les investissements dans les domaines moins ciblés.”

LA GRANDE TENDANCE

GoodRx a enregistré une perte nette de 1,4 million de dollars au cours du deuxième trimestre, contre un revenu de 31,1 millions de dollars au cours du trimestre de l’année précédente. Il a enregistré des revenus de 191,8 millions de dollars, une augmentation de 9% par rapport aux 176,6 millions de dollars du deuxième trimestre de l’année dernière.

La société a également déclaré avoir résolu un problème avec une chaîne d’épicerie nationale sans nom – que les analystes soupçonnaient d’être Kroger – qui avait affecté l’acceptation des remises sur les prestations pharmaceutiques pour certains médicaments.

Lors de son appel aux résultats du deuxième trimestre, GoodRx a déclaré qu’il se concentrait sur le développement de nouveaux services et incitations pour s’assurer que les utilisateurs créeraient des comptes sur leur plate-forme, ce dont il n’a pas besoin pour offrir une expérience “sans friction”.

“Nous pensons que les avantages de relations plus approfondies avec nos consommateurs nous permettront de les aider à mieux naviguer dans leur parcours de soins de santé avec une proposition de valeur et une expérience utilisateur GoodRx encore plus convaincantes”, a déclaré le cofondateur et co-PDG Trevor Bezdek.

“Nous pensons également que permettre aux utilisateurs de nous fournir plus d’informations augmentera la LTV [lifetime value] de chaque utilisateur dans les transactions de prescription et dans d’autres domaines de l’entreprise au fil du temps, car nous en tirons parti pour créer de nouveaux outils et produits pour nos utilisateurs dans les trimestres et les années à venir. »

L’annonce de GoodRx est la dernière d’une série d’entreprises de santé numérique et de technologies de la santé qui ont licencié des travailleurs cet été. Initié récemment signalé que le fournisseur de services de télésanté Wheel a supprimé 17% de ses effectifs à la mi-août.

La société de données génomiques et cliniques soutenue par l’IA Sema4 a annoncé qu’elle avait a licencié environ 250 travailleurs, soit environ 13 % de ses effectifs, le mois dernier. Son fondateur Eric Schadt a également démissionné de ses fonctions au sein de l’entreprise. L’application de méditation Calm a également récemment licencié 20 % de son personnel.

D’autres ont annoncé des licenciements au cours des derniers mois, notamment Thérapeutique de poire, santé incluse, santé d’olive, de cèdre, de Ro et de carbone.