GoodRx lance un outil de recherche du coût des médicaments pour les fournisseurs

Jeudi GoodRxmieux connu pour ses outils de transparence des coûts des médicaments, a annoncé une plateforme pour les prestataires, leur permettant de rechercher des informations sur les coûts des médicaments lors des rendez-vous avec les patients.

Le mode fournisseur, qui sort maintenant de la version bêta, permet aux fournisseurs ou à d’autres travailleurs de la santé de rechercher des médicaments au point de service. Ils peuvent saisir des informations sur l’emplacement, le dosage et la quantité, puis imprimer des coupons ou les envoyer aux patients par SMS ou par e-mail.

La page des médicaments comprendra également un outil de comparaison d’autres médicaments de la même classe, des options de livraison à domicile et des articles d’information sur les médicaments pour les patients.

“Nous voulions améliorer cette expérience pour le fournisseur où il peut réellement donner toutes ces opportunités et informations d’économies de coûts et avoir cette conversation au point de service pendant la visite, au lieu d’une fois que le patient arrive à la pharmacie”, a déclaré le Dr Preeti. Parikh, directeur médical exécutif de GoodRx, a déclaré MobiHealthActualités.

Avec les médicaments de marque, GoodRx conclura des partenariats stratégiques où les sociétés pharmaceutiques peuvent parrainer des programmes d’épargne pour les patients sur la page d’information sur les médicaments.

Parallèlement au lancement du mode fournisseur, la société a annoncé une collaboration avec Biogen pour son médicament contre la sclérose en plaques Vumerity, dans le cadre de laquelle les fournisseurs pourront soumettre des formulaires d’inscription pour la thérapie spécialisée via le portail.

“Nous espérons que ce ne sera pas un fardeau administratif aussi lourd pour le fournisseur, et qu’il pourra ensuite acheminer le médicament au patient réel en temps opportun, au lieu de trois à quatre semaines”, a déclaré Parikh.

D’ici la fin de l’année, GoodRx prévoit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités au mode fournisseur, y compris des options pour créer un compte où les fournisseurs peuvent vérifier leur statut de prescripteur. La société utilisera les partenariats précédemment annoncés avec RxVantage et AssistRx développer des outils pour communiquer avec les représentants pharmaceutiques et trouver des informations sur la couverture d’assurance d’un patient et les exigences d’autorisation préalable.

LA GRANDE TENDANCE

Comme un certain nombre de d’autres entreprises de santé numérique cette année, GoodRx a récemment approuvé les licenciements d’environ 140 employés, soit environ 16 % de ses effectifs. Dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, la société a déclaré qu’elle se concentrait sur ses activités de prescription et son segment de solutions pour les fabricants de produits pharmaceutiques, ainsi que sur l’amélioration de l’engagement des consommateurs.

Bien que GoodRx ait annoncé des résultats financiers “décevants” au cours de son deuxième trimestre, le cofondateur et co-PDG Trevor Bezdek a déclaré qu’il y avait un “énorme opportunité” pour ses outils destinés aux fournisseurs lors d’un appel sur les revenus.