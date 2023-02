GoodRx a divulgué des données sur la santé des utilisateurs à Facebook et Google, selon la FTC

Depuis 2017, plus de 55 millions de personnes ont utilisé ou visité les applications mobiles ou le site Web de GoodRx, a déclaré la FTC. De 2017 à 2020, la société « a révélé des détails extrêmement intimes et sensibles » à des sociétés tierces de technologie publicitaire et de marketing comme Facebook, Google, Criteo et Twilio, selon la plainte, violant à plusieurs reprises ses promesses publiques de ne pas le faire. Les données qui ont été divulguées, selon l’agence, pourraient lier les utilisateurs à des problèmes de santé physique et mentale chroniques, y compris la toxicomanie.

GoodRx n’a pas non plus imposé de limites à la manière dont Facebook, Google et d’autres entreprises pourraient utiliser les informations de santé de leurs clients, ont déclaré les régulateurs fédéraux, donnant aux tiers la possibilité d’utiliser les données à des fins commerciales internes telles que la recherche et le développement de produits. Les régulateurs ont déclaré que GoodRx “n’a pas non plus maintenu des protections suffisantes” pour les informations personnelles des utilisateurs, telles que des politiques de confidentialité et de partage de données formelles et écrites adéquates.

L’affaire de la FTC est centrée sur l’utilisation par GoodRx des outils de suivi de Facebook, Google et d’autres sociétés. Des millions de sites et d’applications utilisent ces outils – appelés “pixels” et “kits de développement logiciel” – pour suivre et partager des données sur les activités de leurs utilisateurs avec des tiers à des fins commerciales telles que le ciblage publicitaire et l’analyse des utilisateurs.

Ces outils de suivi peuvent collecter des informations telles que les noms et prénoms des utilisateurs, les adresses e-mail, les numéros de téléphone mobile, les codes d’identification uniques des appareils, les emplacements, les sexes et les adresses de protocole Internet ou IP. Ils peuvent également enregistrer des détails sur les activités des utilisateurs, comme ouvrir une application, cliquer sur un lien ou consulter des informations sur une maladie ou un médicament spécifique.

Bien qu’un tel partage de données soit répandu dans les secteurs de consommation comme le commerce de détail et les voyages, la plainte de la FTC a déclaré que l’utilisation par GoodRx d’outils de suivi pour partager des données personnelles sur la santé avec des plateformes publicitaires avait conduit à des divulgations de données trompeuses et non autorisées – un argument qui remet en question le statu quo dans le numérique. industrie de la santé.

GoodRx a déclaré avoir supprimé le pixel de suivi Facebook il y a près de trois ans.

Au cours des dernières années, la FTC a intensifié son attention sur la confidentialité de la santé.

En 2021, la FTC a accusé le développeur de Flo, une application de suivi de la santé utilisée par plus de 100 millions de femmes, d’avoir induit les utilisateurs en erreur sur ses pratiques de traitement des données en partageant des détails de santé intimes sur leurs règles et leurs grossesses avec Google et Facebook. Flo a accepté un règlement avec l’agence qui interdisait à l’entreprise d’induire les utilisateurs en erreur sur la confidentialité et l’obligeait à obtenir leur consentement avant de partager leurs informations de santé.