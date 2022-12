Goodfellows atténue les problèmes de la saison des fêtes pour les enfants dans le besoin de la région de DeKalb, Sycamore – Shaw Local

SYCOMORE – Lorsque les Goodfellows se réunissent, de bonnes choses se produisent. C’est le mantra sur lequel l’organisme de bienfaisance local s’efforce et espère trouver un écho auprès de la communauté.

Goodfellows of DeKalb and Sycamore est de retour cette année pour remplir sa mission de fournir des cadeaux aux enfants dans le besoin à Noël après que la pandémie de COVID-19 a incité les organisateurs à trouver des moyens alternatifs pour y arriver.

“Nous achetons des vêtements, nous achetons des bottes, des chaussures, des chapeaux, des gants, des manteaux, des choses comme ça, de sorte que notre devise est” Pas d’enfant sans Noël “”, a déclaré le président de Goodfellows, Jason Weilbaker.

Goodfellows a collecté des fonds dans l’espoir d’offrir des cadeaux à plus de 1 000 enfants de la région pendant la période des fêtes.

Weilbaker a déclaré que le nombre d’enfants desservis par l’organisation augmente régulièrement.

“Il est régulièrement augmenté chaque année”, a déclaré Weilbaker. «Cependant, avec la pandémie, nous avons constaté une baisse au cours de cette première année en 2020, mais nous avons également reconstitué ces chiffres. Donc, nous prévoyons que chaque année à l’avenir, cela continuera de croître.

Goodfellows a une longue histoire de faire une différence dans la vie des enfants de la région de DeKalb et Sycamore.

“Il y a beaucoup de gens ici qui le font depuis plus de 30 ans”, a déclaré Weilbaker. « L’organisation, je pense, date d’avant même. Mais beaucoup de gens ici [are] encore impliqués qui le font depuis très longtemps. Je me suis impliqué il y a environ huit ou neuf ans par l’intermédiaire de mon beau-père qui fait partie de l’organisation depuis plus de 30 ans.

Photo d’archive de décembre 2020 de Shaw Local – Les bénévoles de Goodfellows of Sycamore, le Père Noël, Brick Van Der Snick et Penny White déchargent une remorque pleine de cadeaux de Noël pour les nécessiteux à Blumen Gardens à Sycamore le jeudi 24 décembre 2020. (Mark Black pour Shaw Local/Mark Black pour Shaw Local)

Goodfellows est un organisme de bienfaisance composé entièrement de bénévoles de la communauté. Malgré le temps que l’organisme de bienfaisance existe et répand la joie des fêtes aux enfants de la région, les efforts de l’organisation sont toujours une grande entreprise, a déclaré Weilbaker.

“Il y a probablement eu beaucoup de changements au cours de la dernière décennie, mais plus précisément au cours des cinq dernières années, où nous avions l’habitude de travailler avec JCPenney”, a déclaré Weilbaker. « Ils ne sont plus en affaires, mais ils faisaient leurs courses pour nous. Nous avons donc dû pivoter et trouver nos propres bénévoles pour nous aider à magasiner, ce qui est une grosse entreprise.

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a apporté une autre part de défis à l’organisation.

“Pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de changements”, a déclaré Weilbaker. «Nous avions l’habitude d’avoir une fête annuelle de collecte de fonds que nous avions l’habitude d’avoir en pyjama. Ce genre d’avenues normales était un peu différente. Même le matin de la veille de Noël, faire venir des gens ici était un peu différent. Nous avons fait un drive-in. Nous étions dehors. On chargeait les choses directement dans les voitures des gens. C’était plus comme une chose sans contact.

Les années sans pandémie, l’organisation a accueilli des bénévoles le matin de la veille de Noël qui s’entassent dans des voitures avec des friandises emballées à distribuer aux familles de la région.

Goodfellows travaille avec différentes organisations et districts scolaires pour identifier les élèves de la communauté qui ont besoin d’aide. Les bénévoles peuvent aider l’organisme de bienfaisance avec la collecte de fonds, les achats, l’emballage et la distribution. Weilbaker a déclaré que la collecte de fonds se déroule généralement bien, ce qui permet à l’organisation d’étendre sa portée.

“C’est un défi d’être en mesure de collecter des fonds en permanence”, a-t-il déclaré. « Il y a des années, nous avons en quelque sorte commencé à dépenser de plus en plus pour chaque enfant. Nous voulons être en mesure d’augmenter en quelque sorte ce nombre pour être en mesure de fournir, de suivre l’inflation et de savoir combien de choses coûtent en général. … Chaque année, peu importe à quel point cela se sent pour nous en interne, notre communauté est tellement incroyable. Ils continuent de se montrer. Ils continuent à nous soutenir. Même si nous pensons que les perspectives sont sombres, nous sommes toujours en mesure d’atteindre nos objectifs car la communauté elle-même est tout simplement incroyable.