Les dernières nouvelles sur la conférence de presse du commissaire de la NFL, Roger Goodell (tous les temps EST):

14h30

Le commissaire Roger Goodell dit qu’il aimerait connaître la réponse à quoi ressemblera la saison 2021. Les leçons apprises en jouant cette saison à travers une pandémie signifient qu’il sait ne pas se projeter trop longtemps à l’avance.

Goodell dit que la NFL a appris à attendre le plus longtemps possible et à se préparer à l’incertitude tout en trouvant des solutions.

C’est ce que nous avons fait, dit Goodell. Je ne sais pas quand la normalité va se reproduire.

Goodell dit que la relation entre la NFL et la NFL Players Association avec les 32 équipes n’a jamais été aussi forte et a crédité la communication nécessaire pour travailler cette saison. Il dit qu’il pense que la confiance qui a été bâtie aidera la NFL à aller de l’avant et sera l’héritage durable de cette saison.

14h30

Le commissaire Roger Goodell a déclaré que l’ancien quart-arrière Colin Kaepernick mérite d’être reconnu et apprécié pour avoir soulevé des questions de justice sociale et de racisme.

Kaepernick a souligné ces problèmes lors de la saison 2016 lorsqu’il s’est agenouillé pendant l’hymne national pour protester contre le racisme et la brutalité policière.

Goodell s’est excusé publiquement auprès de Kaepernick l’année dernière pour la ligue ne l’écoutant pas assez et prenant ses préoccupations plus au sérieux. Kaepernick n’a pu obtenir de contrat avec aucune autre équipe après avoir été licencié par les 49ers de San Francisco après la saison 2016.

Goodell dit que les propriétaires et la ligue ont travaillé avec les joueurs pour identifier les problèmes dans leurs communautés et se dit satisfait de l’engagement des joueurs et du soutien des propriétaires.

14h30

Le commissaire Roger Goodell a déclaré que la NFL examinera quels changements par rapport à la saison pandémique méritent d’être conservés dans un monde post-COVID-19. Mais il dit qu’il est fermement convaincu de la valeur des camps d’entraînement et des matchs de pré-saison.

Le président de la NFL Players Association, JC Tretter des Cleveland Browns, préconise de se débarrasser définitivement de l’intersaison et des OTA.

Goodell dit qu’il n’est pas temps de prendre une position publique sur ce qui restera de la saison 2020 et ce qui ne va pas.

Mais il a dit que les virtuels feraient partie de notre vie pendant longtemps, car les entraîneurs et les joueurs ont pu travailler à distance à travers les playbooks en 2020.

14 h 25

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré que la ligue n’était pas satisfaite de seulement deux minorités embauchées pour sept ouvertures d’entraîneur-chef.

Les Jets de New York ont ​​embauché Robert Saleh, le premier entraîneur de la NFL connu pour être musulman et fils d’immigrants libanais, et Houston a embauché David Culley, faisant de lui le troisième entraîneur-chef des ligues noir embauché.

Goodell a déclaré qu’il n’était pas sûr qu’il y ait un problème, la ligue a passé plus de temps à travailler avec la propriété sur les sessions de Zoom et individuellement. Le commissaire dit qu’ils ont parlé de l’importance d’être plus diversifié et continuent d’envisager des politiques qui peuvent aider. Il dit que la propriété a montré leur engagement et oui, ils doivent continuer à parler des changements que la NFL doit apporter.

Goodell dit que l’embauche de deux entraîneurs minoritaires cette année n’était pas ce à quoi ils s’attendaient ni ce à quoi ils s’attendent pour aller de l’avant. Goodell a noté que trois directeurs généraux afro-américains ont été embauchés avec une plus grande diversité également observée parmi les coordinateurs.

Il dit qu’il y a beaucoup de points positifs sur lesquels la NFL doit s’appuyer et que l’engagement est là.

14 h 20

Le commissaire Roger Goodell a déclaré qu’une enquête sur les allégations de harcèlement sexuel dans l’organisation des équipes de football de Washington sera bientôt terminée.

Beth Wilkinson a été embauchée à la suite d’un rapport dans le Washington Post selon lequel une équipe de 15 femmes aurait allégué du harcèlement sexuel et une mauvaise culture de travail au sein de l’organisation.

Goodell dit que le propriétaire Dan Snyder a commencé à apporter des changements et accueille la sonde.

Ils ont demandé ce type d’examen et de recommandations à ce sujet, a-t-il déclaré.

Goodell dit qu’il pense également qu’un différend entre Snyder et les propriétaires minoritaires en cours d’arbitrage sera résolu sous peu et il espère que toutes les parties pourront aller de l’avant.

14 h 10

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré que c’était un effort collectif extraordinaire de jouer à travers la pandémie sans perdre aucun match contre COVID-19.

Goodell a déclaré jeudi lors de sa conférence de presse annuelle du Super Bowl qu’il y avait des doutes et de nombreuses inconnues. Mais il a déclaré que des solutions innovantes avaient été trouvées grâce à la coopération entre la ligue et l’association des joueurs.

Goodell a déclaré que 1,2 million de fans ont assisté à des matchs socialement distants cette saison.

Vingt-deux mille fans assisteront au Super Bowl 55 dimanche entre les Buccaneers et les Chiefs. Cela comprendra 7500 agents de santé vaccinés contre le COVID-19.

