Goode choisi pour remplir le mandat de Ford au Sénat de l’État

7 octobre — Greg Goode a été élu samedi matin par un caucus républicain pour remplacer le sénateur sortant du district 38, Jon Ford.

Les membres du comité de circonscription du district 38 ont voté à l’école secondaire Northview au Brésil, avec 56 voix exprimées pour Goode et 18 pour le commissaire du comté de Sullivan, John Waterman.

Goode prêtera serment le 16 octobre, lorsque la démission de Ford deviendra effective. Il conservera ce siège jusqu’en 2026.

Ford a présenté Goode au caucus en le soutenant, soulignant ses « grands liens chrétiens et conservateurs profonds avec l’Indiana » et qu’il a contribué à apporter 20 millions de dollars de fonds READI dans la région.

Dans un discours prononcé avant le vote, Goode a promis de « poursuivre le travail acharné du sénateur Ford » et a qualifié l’Indiana d’« île de prospérité ». Après avoir gagné, il a rendu hommage à Waterman, un ami de 20 ans.

« Je t’aime, mon frère », a-t-il dit à Waterman.

Après le vote, Ford a déclaré : « D’après son expérience avec [Indiana State University] et étant président du [Wabash River Regional Development Authority,] Je pense qu’il comprend très bien où nos communautés veulent aller, et je pense qu’il poursuivra ces efforts. Greg a toujours cru profondément en notre communauté et je pense qu’il continuera ainsi à Indianapolis. »

Après que Goode ait accepté les félicitations des personnes présentes, il a félicité Ford.

« Le sénateur Ford a été un législateur assez polyvalent, avec de nombreux fers différents dans cet incendie législatif », a-t-il déclaré. « Avant tout, une prospérité économique basée sur le développement économique et une main-d’œuvre forte, dynamique et hautement qualifiée. Nous avons la chance dans l’ouest de l’Indiana d’avoir des établissements d’enseignement supérieur assez remarquables, et le sénateur Ford est depuis longtemps un défenseur du développement de la main-d’œuvre.

Goode a vanté le travail de Ford sur des questions telles que le logement et le tourisme, et a qualifié sa compassion d’ambitieuse.

« Le sénateur Ford a été un leader en travaillant avec des groupes qui ont connu des difficultés dans la vie, en particulier les personnes handicapées et les enfants placés dans notre système de placement familial », a-t-il déclaré. « Ces priorités sont l’une des raisons pour lesquelles j’étais un fervent partisan et ami du sénateur Ford. Ce sont les types de questions politiques qui m’intéressent profondément et qui seront des priorités lorsque je dirai que je veux perpétuer son héritage. »

Goode a déclaré que Ford l’avait encouragé à le remplacer.

« Il m’a demandé d’y réfléchir attentivement », a-t-il déclaré. « Quand il a annoncé qu’il allait se retirer, ma première réaction, très égoïste, a été de ne pas y aller. » Il a été un législateur très efficace, enclin à travailler de manière bipartite. »

Parallèlement au programme de Ford, Goode a déclaré qu’il travaillerait au soutien éducatif et au développement du haut débit : « Je ne saurais trop insister sur le fait que si l’Indiana et nos communautés rurales réussissent, nous devrons continuer à investir pour garantir que nous disposons de cette connectivité Internet », a-t-il déclaré.

« L’une des choses que nous devons continuer à examiner attentivement, ce sont des éléments tels que notre système de transport », a déclaré Goode. « Ceux d’entre nous qui conduisent sur l’I-70 savent à quel point elle peut être obstruée en raison du fait qu’elle est le carrefour de l’Amérique. Le volume de trafic de semi-remorques a considérablement augmenté. … Nous devons nous assurer que nos transports et nos infrastructures est capable de suivre le rythme de l’économie du 21e siècle.

Avant d’entrer au Sénat de l’État, Goode était directeur d’État du sénateur américain Todd Young. Avant cela, il était directeur exécutif des relations gouvernementales et des communications universitaires pour l’ISU.

Ford a remporté son siège pour la première fois en 2014. Il travaillera désormais pour Reliable Energy, qui promeut l’industrie du charbon et d’autres producteurs de combustibles fossiles dans l’État de Hoosier.

La présidente du Parti républicain de l’Indiana, Anne Hathaway, a présidé le caucus.

