Bons présages reçoit un dernier adieu, quoique tronqué.

Le drame fantastique d’Amazon se terminera par un épisode de 90 minutes au lieu d’une troisième saison complète avec le créateur Neil Gaiman quittant après que des allégations aient été portées contre lui par un grand nombre de femmes.

Michael Sheen et David Tennant, qui incarnent respectivement l’ange Aziraphale et le démon Crowley, seront de retour pour le téléfilm unique, dont le tournage commencera début 2025 en Écosse après que la pré-production ait été suspendue en raison des allégations.

Gaiman a contribué à l’écriture de la finale de la série mais ne travaillera pas sur la production et sa société de production, Blank Corporation, n’est plus impliquée. Un nouvel auteur devrait terminer le travail, même si les initiés ont déclaré que l’accord n’était pas encore conclu.

Cela survient après que Tortoise Media a publié un podcast relatant les récits de deux femmes, avec lesquelles il entretenait des relations consensuelles, qui l’accusaient d’agression sexuelle. Depuis, deux autres personnes se sont manifestées. Gaiman nie cette allégation.

Deadline a révélé le mois dernier que Gaiman avait proposé de se retirer afin que Bons présages pourrait terminer son histoire.

Sheen incarne Aziraphale, un ange capricieux et marchand de livres rares, tandis que Tennant incarne le démon Crowley. Jon Hamm, Miranda Richardson et Frances McDormand jouent également le rôle principal. Il est basé sur le roman de Terry Pratchett de 1990.

La série a été renouvelée pour sa troisième et dernière saison l’année dernière. Gaiman avait été scénariste, showrunner et producteur exécutif. Il est le dernier membre de haut niveau de l’équipe à quitter la série après le départ du co-showrunner Douglas Mackinnon, qui a également été réalisateur et producteur exécutif après les deux premières saisons.

En août, Sheen a déclaré qu’il était « enthousiasmé » par ce qui attend la série et a déclaré que « la saison trois sera une expérience satisfaisante pour tout le monde ».

Rob Wilkins de Narrativia, représentant la succession de Terry Pratchett, ainsi que Josh Cole, responsable de la comédie chez BBC Studios Productions, seront les producteurs exécutifs. La nouvelle saison est produite par Amazon MGM Studios, BBC Studios Productions et Narrativia.