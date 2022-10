Good Omens Saison 2 Nouvelles, distribution, rumeurs et date de sortie

La série délirante d’Amazon Prime Good Omens – basée sur le livre fantastique de Neil Gaiman et Terry Pratchett – a reçu un deuxième renouvellement de série.

Good Omens a couvert le livre original dans son intégralité, donc cette série entrera dans un territoire inexploré pour les fans. Cependant, la réception de la première série et les performances impeccables de Michael Sheen et David Tennant ont sans aucun doute contribué à pousser Amazon à pousser pour une autre saison.

Voici tout ce que l’on sait sur la saison 2 de Good Omens. Nous avons également des rafles similaires pour The Witcher et la toute nouvelle série Lord of the Rings dirigée par Amazon.

Amazon a confirmé que la saison 2 de Good Omens sortira en été 2023avec les dates exactes à confirmer.

Le tournage a commencé pour la saison 2 en octobre 2021, comme l’ont confirmé David Tennant et Michael Sheen, qui ont posté des photos d’eux-mêmes dans leurs costumes emblématiques :

On s’attend à ce que la deuxième saison comporte six épisodes, tout comme la première.

Les acteurs et l’équipe de Good Omens – qui revient?

Michael Sheen et David Tennant reprendront respectivement leurs rôles d’ange Aziraphale et de démon Crowley.

Il y a plus d’acteurs de retour de la saison 1, mais tous ne reprendront pas leurs anciens rôles. Voici qui jouera dans la saison 2, ainsi que les personnages qu’ils ont joué à l’origine dans la saison 1, et le nouveau personnage qu’ils incarneront :

Jon Hamm – Gabriel

Michael McKean – Sergent chercheur de sorcières. Shadwell

Miranda Richardson – Shacks (anciennement Madame Tracy)

Gloria Obianyo – Uriel

Nina Sosanya – Nina (anciennement sœur Mary Loquacious)

Maggie Service – Maggie (anciennement sœur Theresa Garrulous)

Reece Shearsmith – William Shakespeare

Paul Adeyefa – Démon n ° 1

Les nouveautés de cette saison incluent :

Quelin Sepulveda – Muriel

Liz Carr comme Saraqael

Shelley Conn comme Belzébuth

Dans les coulisses, Neil Gaiman reviendra pour écrire le scénario. Il a confirmé dans un article de blog qu’il avait fait appel à John Finnemore pour l’aider – Finnemore a déjà travaillé sur de nombreuses comédies pour BBC Four.

Douglas Mackinnon reviendra également pour aider à superviser le spectacle – nous supposons dans un rôle de réalisateur.

Intrigue de la saison 2 de Good Omens

Alors qu’un livre n’a jamais été officiellement publié, Gaiman et Pratchett ont comploté la suite de Good Omens par téléphone après une convention fantastique. D’autres livres et projets l’ont empêché de se concrétiser, mais Neil avait cette histoire en tête lors du tournage de la première saison.

Selon Gaiman, la saison 2 “résoudra un mystère qui commence avec l’un des anges errant dans un marché de rue de Soho sans se souvenir de qui ils pourraient être, en route vers la librairie d’Aziraphale”.

Par conséquent, nous explorerons probablement un gros point d’intrigue lié au paradis et aux anges – avec Crowley et Aziraphale à la tête de l’enquête. Cet auteur a également hâte de revoir cette relation à l’écran – la paire est devenue plutôt emblématique sur Internet au cours des dernières années.

Alors que nous serons de retour à Soho, l’écrivain a également révélé que des décors commençaient à être construits en Ecosse. Nous ne savons pas pourquoi ni où – mais c’est certainement un changement de décor pour le spectacle.

Neil Gaiman a qualifié la prochaine saison de “plutôt calme, douce et romantique” au NYCC, et avant cela, il a expliqué comment il avait écrit les rythmes de la relation d’Aziraphale et Crowley comme une histoire d’amour.

Cela pourrait impliquer que nous pourrions voir une relation s’épanouir entre l’ange et le démon, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la réaction du fandom en ligne à la chimie du couple.

De plus, un clip inédit présenté au NYCC a montré un nouveau personnage appelé Muriel, qui est un ange envoyé pour vérifier Aziraphale. L’ange semble maintenant vivre avec Crowley, qui apporte ses plantes à la maison dans les images.

Comment regarder Good Omens saison 2

Good Omens est une coproduction entre Amazon et BBC Studios. À l’échelle mondiale, tous les épisodes sont susceptibles de toucher Amazon Prime Video en premier.

Cependant, les téléspectateurs britanniques recevront une diffusion syndiquée de la BBC peu de temps après, car c’est ce qui s’est passé avec la première saison. Les chaînes de la BBC sont gratuites pour tous au Royaume-Uni, et si vous n’avez pas de télévision, vous pouvez regarder sur BBC iPlayer si vous avez une licence TV valide.

Amazon Prime Video coûte soit 5,99 £ / 8,99 $ par mois pour le service de streaming, soit 8,99 £ / 12,99 $ pour un abonnement Prime complet, qui offre une livraison gratuite le lendemain et un accès aux ventes flash telles que Prime Day.

Vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours sur le Site web d’Amazon.

Y aura-t-il une troisième saison de Good Omens ?

Peut-être – Neil Gaiman a répondu à un fan sur Twitter en laissant entendre que sa vision originale et celle de Terry pour une suite de livre ne seraient pas entièrement explorées dans la saison 2. Ainsi, il faudrait qu’il y en ait un autre pour couvrir cela.

Bien sûr, tout dépend s’il est renouvelé par Amazon.