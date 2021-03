GOOD Morning Britain a été frappé par PLUS de plaintes d’Ofcom – cette fois à cause du «langage offensant» de Piers Morgan et de sa dispute avec le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson.

L’émission de petit-déjeuner ITV a reçu 75 plaintes auprès du régulateur britannique de la radiodiffusion le 24 février et 151 le 23 février.

L’Ofcom a révélé que 40 plaintes concernaient le langage offensant de Piers.

Pendant ce temps, 27 plaintes ont été ciblées sur l’interview de Piers Morgan avec Gavin Williamson.

Piers a stupéfié sa co-animatrice Susanna Reid quand il a suggéré de se faire tatouer « b *** end » sur son front.

La veille, il a divisé les téléspectateurs lorsqu’il s’en est pris à un directeur qui a une manche de tatouage pleine – l’accusant d’une «baisse des normes».

Le débat s’est poursuivi le lendemain, Susanna continuant d’insister sur le fait que Piers était déraisonnable et que les tatouages ​​n’ont aucun impact sur la capacité de quelqu’un à effectuer n’importe quel travail à un niveau élevé.

Au fur et à mesure que l’argument devenait de plus en plus intense, Piers discuta du tatouage qu’il obtiendrait, lui demandant s’il devait avoir « Legend » encré sur son front.

Susanna marmonna en réponse: « Quelque chose d’autre sur ton front … »

Piers répondit brusquement: « B *** end! »

Plus tard dans la journée, Piers a interviewé le député Gavin Williamson – qui a finalement admis qu’il « regrettait profondément » le gouvernement d’avoir enfreint la loi sur les contrats d’EPI après avoir refusé de le faire 11 fois.

La Haute Cour a conclu que le gouvernement avait agi illégalement en ne publiant pas les détails des contrats de plusieurs milliards de livres pour les EPI vitaux nécessaires pendant la pandémie de Covid.

Après leur échange houleux de six minutes, Piers a remercié le secrétaire à l’Éducation pour avoir «enfin» déclaré regretter les actions du gouvernement.

La veille, Piers a fait exploser Matt Hancock dans un affrontement explosif hier, où le secrétaire à la Santé a refusé de s’excuser et a insisté pour que son équipe soit remerciée.

Cet échange a permis à Good Morning Britain de recevoir 175 plaintes.