GOOD Morning Britain a subi aujourd’hui son « pire appel de zoom », Susanna Reid étant forcée de couper court à une interview avec un ministre du cabinet.

Susanna, 44 ans, et le co-animateur Adil Ray ont commencé à discuter avec le secrétaire à la Défense Ben Wallace, mais il n’a pas répondu.

3 Good Morning Britain a subi son « pire appel de zoom de tous les temps » alors que l’écran se figeait et que le député Ben Wallace regardait Susanna Reid d’un air vide.

Le député conservateur était sur le point de nier que le Premier ministre Boris Johnson avait dit « laissez les corps s’entasser » en référence à un autre verrouillage l’année dernière, lorsque son visage s’est figé sur l’écran.

Les derniers mots de Wallace étaient: « Pouvez-vous me dire qui a dit cela Susanna? » et elle a répondu: « Non, ce n’est pas à moi de dire » mais il est resté silencieux – la regardant avec un sourcil levé.

Une Susanna frustrée a finalement réalisé la bévue technique et a déclaré: « Ben Wallace est dans une chambre d’hôtel quelque part. Cela doit être la pire connexion de zoom jamais » alors qu’elle rassurait les téléspectateurs qu’ils essaieraient de le remettre à l’antenne plus tard.

Le moment a chatouillé les gens à la maison, parce que Susanna était clairement en train de grignoter le mais pour griller Wallace sur la déclaration « incendiaire ».

3 Adil Ray et Susanna Reid discutaient avec le député Ben Wallace mais il n’a pas répondu

3 Susanna n’a pas pu obtenir de réponse de Wallace

Un spectateur a déclaré: « #gmb ce député s’en est sorti avec ce 1 «

Un autre s’est moqué: « Pouvons-nous avoir plus d’interviews de députés comme ça… 😆 »

Un autre a remarqué: « Ben Wallace a l’air d’avoir besoin d’un verre avant même de commencer l’interview… 😆🤡 heureusement, son wifi est aussi nul que sa défense. Rappelez-vous – plus de 150 000 personnes sont mortes (que nous connaissons) »

Lorsque Wallace a repris l’accord, il se tenait à l’extérieur et appuyé contre un mur, mais on pouvait entendre des travaux de construction bruyants en arrière-plan.

Il a continué à nier que M. Johnson avait fait ces commentaires.

Restant ferme, Susanna a déclaré: « Si c’est vrai, c’est incendiaire ».

Le Premier ministre a nommé son ancien assistant Dominic Cummings comme la source des dernières fuites embarrassantes.

M. Cummings a été démis de ses fonctions en novembre après que le fiancé de Johnson, Carrie Simmons, l’ait accusé d’avoir créé une atmosphère toxique dans le No10.