Good Morning Britain secoué par les plaintes de l’Ofcom après l’attaque d’un invité contre la famille royale

Le petit-déjeuner d’ITV, Good Morning Britain, a été secoué par une série de plaintes de l’Ofcom concernant l’explosion et l’attaque verbale d’un invité contre la famille royale.

L’émission populaire a été critiquée par les mots prononcés par le Dr Shola Mos-Shogbamimu lors d’une discussion sur la famille royale au début du mois.

La récente explosion du Dr Shola a déclenché un afflux de plaintes de l'Ofcom

Elle a frappé à la couverture du couronnement

Le Dr Shola a critiqué la famille royale et a suscité la fureur des fans à cause de certains de ses commentaires.

L’explosion a depuis conduit un certain nombre de téléspectateurs à appeler l’Ofcom à propos de l’incident.

L’Ofcom, le chien de garde des médias, a confirmé avoir reçu 52 plaintes concernant l’émission.

Lors de son apparition dans l’émission, le Dr Shola a insisté sur le fait que les Royals n’étaient «une source d’inspiration» pour personne alors qu’elle effectuait une série de recherches sur la famille et le couronnement du roi.

S’exprimant à l’émission, elle a déclaré : « Écoutez, amincir la monarchie en signe de modernité est une insulte à notre intelligence.

« Non seulement cela est pâle, rassis et à prédominance masculine, mais cela envoie un message puissant de maintien de la division hiérarchique de la classe, de la race, de la richesse et des privilèges.

« Une famille royale est le visage de la monarchie britannique, une institution qui symbolise les inégalités structurelles enracinées qui ont placé les sujets britanniques dans un étau de, vous savez, la mentalité paysanne et la servitude. »

Le Dr Shola a ensuite ajouté: « En fait, le roi Charles a eu l’audace d’inviter des membres du public à lui prêter allégeance alors que c’est lui qui devrait nous prêter serment de service-«

Ces commentaires ont forcé l’animatrice de l’émission Susanna Reid à intervenir alors qu’elle défendait le roi et ses commentaires qu’il avait faits dans le cadre de la procédure de couronnement.

Susanna a dit au Dr Shola : « Il l’a fait pendant la cérémonie, il a dit qu’il servirait, pas qu’il serait servi… »

On a ensuite demandé au Dr Shola si elle avait plaidé allégeance lors des célébrations du couronnement auxquelles elle a farouchement répondu : « Au diable le non !

Elle a ensuite déclaré: « La reine Elizabeth aurait pu éviter le contrôle, la transparence, la responsabilité, mais ses successeurs n’en bénéficieront pas. »

Le Dr Shola a déjà courtisé la controverse sur la série après une confrontation avec Piers Morgan.

Cela vient après qu’ITV ait reçu un nombre écrasant de plaintes concernant sa couverture de la cérémonie du couronnement.

Plus de 4 000 plaintes de l’Ofcom ont été déposées après la diatribe du couronnement « terriblement blanche » de la star de Bridgerton, Adjoa Andoh.

Les chiffres exacts signifient qu’il s’agit du moment le plus critiqué de l’Ofcom jusqu’à présent cette année.

Lors du sacre, Adjoa avait dit : « Nous sommes passés de la riche diversité de l’Abbaye à un balcon terriblement blanc.

Le Dr Shola a partagé des opinions franches régulières sur GMB