Good Morning Britain révèle un tout nouvel hôte dans un changement majeur de line-up

GOOD Morning Britain a révélé qu’un tout nouvel animateur présentera l’émission pour la première fois plus tard cette semaine.

Le diffuseur de Radio X et ancien rédacteur en chef de Bizarre, Gordon Smart, entrera sur le siège aux côtés de la fidèle de l’émission, Charlotte Hawkins.

Il a déclaré: «Je suis ravi de rejoindre l’incroyable écurie de talents, devant et derrière la caméra, sur Good Morning Britain. Tant de problèmes auxquels le pays est actuellement confronté sont proches de chez moi et je savoure la chance de participer au débat. »

Gordon présentera l’émission jeudi et vendredi à partir de 6h du matin sur ITV1 et ITVX.

L’édition de demain sera animée par Charlotte Hawkins et Rob Rinder, tandis que Scarlette Douglas de I’m a Celebrity Get Me Out Of Here mettra en lumière les dernières actualités du showbiz et du divertissement.

Les présentateurs réguliers Susanna Reid, Richard Madeley, Kate Garraway, Ben Shephard et Martin Lewis reviendront tous dans la nouvelle année.

Dimanche, Susanna, 52 ans, a bien commencé le jour de Noël dans une robe scintillante décolletée.

La favorite de la télévision a ébloui le numéro de paillettes rouges alors qu’elle présentait une édition festive de l’émission de petit-déjeuner ITV.

Susanna, 52 ans, portait une robe rouge rubis étincelante avec un col en V plongeant.

Ajoutant de la texture à ses cheveux épais, Susanna a opté pour une finition bouclée rebondissante et a ajouté une touche de rouge sur ses lèvres.

Il y avait beaucoup de joie festive dans le studio, avec une performance spéciale de Matt Goss de Strictly.

Le comédien Bill Bailey s’est joint à la fête et l’a grillé sur son amour du fromage.

Il y avait aussi des potins de l’ancienne star d’EastEnders, Larry Lamb, avant le spécial Strictly Christmas.

Rex