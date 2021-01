GOOD Morning Britain a reçu 340 plaintes officielles de l’Ofcom en trois jours à peine après que le franc-parler Piers Morgan se soit heurté à des politiciens.

L’émission du petit-déjeuner d’ITV a été encore plus controversée que d’habitude cette semaine, comme le montre le rapport hebdomadaire du régulateur de la télévision.

Le rapport montre que GMB a reçu le plus de plaintes le 21 janvier, mais a également suscité l’indignation les 19 et 20.

Le premier jour, 123 plaintes ont été reçues, la plupart émanant de téléspectateurs préoccupés par les conseils médicaux donnés par le Dr Hilary Jones – ainsi que par le traitement de son invité et de Piers à Paris lors d’un débat sur les vaccinations obligatoires.

La présentatrice a soutenu la suggestion, qui ébouriffait les plumes, et les fans étaient également mécontents lorsque Piers et l’expert médicale Hilary se sont affrontés avec Paris après avoir déclaré qu’elle ne voulait pas avoir le vaccin contre le coronavirus car elle prévoyait de fonder une famille et s’inquiétait pour le effet sur la fertilité.

Hilary a insisté à l’époque: «Il n’y a pas de mécanisme hypothétique selon lequel la fertilité serait affectée par ce vaccin.

« Il n’y a aucune donnée qui suggère que ce serait votre fertilité. C’est alarmiste. »

Paris a répondu: « Il ne s’agit pas du tout d’alarmisme, Dr Hilary. Comme vous le savez, les personnes enceintes et les personnes qui envisagent une famille ont été avisées de ne pas se faire vacciner.

« C’est le conseil. Alors ne donnez pas d’informations erronées au public britannique. »

Le Dr Hilary a déclaré que c’était uniquement parce qu’il n’y avait actuellement « aucune donnée » sur l’impact sur la fertilité, mais les téléspectateurs à la maison pensaient toujours que lui et Piers avaient franchi une ligne.

La majorité des 87 plaintes déposées le 20 janvier faisaient suite à un entretien «biaisé» de Piers avec le ministre de l’Intérieur Priti Patel, certains l’accusant de «harceler» le député.

Piers et sa co-animatrice Susanna Reid lui avaient parlé de la pandémie de coronavirus en cours – en particulier l’assouplissement des règles autour de Noël avant le troisième verrouillage national du Royaume-Uni et le taux de mortalité croissant.

Piers a également critiqué la politicienne pour avoir affirmé qu’elle «ne savait pas» où 400 000 empreintes digitales perdues, ADN et dossiers d’arrestation étaient allés – ce qui pourrait compromettre les enquêtes criminelles.

Piers Morgan crie « Vous avez raté nos enfants » au secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson alors qu’il lui demande à plusieurs reprises pourquoi il n’a pas démissionné

L’épisode du lendemain, le 21 janvier, a reçu 130 plaintes – la majorité concernant « l’intimidation perçue et un entretien biaisé » avec le secrétaire à l’Education Gavin Williamson.

Une grande partie de la discussion a vu Piers demander à plusieurs reprises au député pourquoi il n’avait pas encore démissionné, avec Susanna et lui reprochant au politicien d’avoir géré l’initiative de repas gratuits à l’école tout au long de la pandémie de coronavirus.

Piers n’est pas étranger aux plaintes de l’Ofcom, et l’année dernière, une seule de ses entrevues a déclenché 2000 plaintes d’Ofcom.

Le débat explosif a eu lieu avec la ministre des soins Helen Whately, dont la star a été accusée de « brimades » à l’antenne.