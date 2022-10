Good Morning Britain dans une émission massive secoue alors que le présentateur controversé revient pour co-animer avec Susanna Reid la semaine prochaine

GOOD Morning Britain va bouleverser l’émission en accueillant à nouveau Richard Madeley la semaine prochaine.

La légende de la télévision est restée hors écran pendant deux mois alors qu’il passait du temps dans ses lieux de vacances préférés – Cornouailles et le sud de la France.

On pense que l’homme de 62 ans sera de retour en studio mardi après le spécial Martin’s Money Mondays la veille.

Ce sera une bonne nouvelle pour les fans qui craignaient que Richard – qui est comparé de manière ludique à l’animateur de fiction ringard de la télévision Alan Partridge – ait été limogé par ITV après avoir disparu pendant huit semaines.

Mais cela pourrait contrarier les fans qui espéraient que l’hôte controversé qui devrait revenir à Good Morning Britain était Piers Morgan.

Au lieu de cela, l’ancien co-animateur de Susanna Reid est occupé à présenter son émission TalkTV Piers Morgan Uncensored – avec sa dernière interview avec Jordan B Peterson obtenant 5,5 millions de vues sur YouTube.

Pendant ce temps, Richard – l’un des remplaçants de GMB de Piers – était pour la dernière fois dans le studio de télévision le 10 août lorsqu’il s’est retrouvé impliqué dans une furieuse bagarre avec le politicien James Cleverly.

Plus tôt cette année, Richard a expliqué qu’il serait absent du hot seat de Good Morning Britain tout l’été.

Il a assuré aux fans qu’il serait de retour à l’automne, mais admet que son court contrat ne se poursuivra pas l’année prochaine.

Richard a déclaré au Sunday Brunch de Channel 4: «Depuis le départ de Piers, comme vous le savez, sa chaise a été une sorte de concert tournant et toutes sortes de présentateurs sont venus et l’ont fait.





« Il est vrai que ces derniers temps, j’ai en quelque sorte atteint le sommet de cette pile, je suppose.

« Mais je ne sais pas pour combien de temps car je suis sur un contrat assez court.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. J’ai une pause assez importante l’été, je pars en France et puis je reviens souvent à l’automne.

« Mais pour l’année prochaine, je n’ai aucune idée et ça me va. Je ne le chasse pas, tu sais.

“S’ils se retournent et disent” Nous relançons le programme et remercions Richard pour tous les poissons, mais nous allons utiliser tel ou tel “, cela me conviendrait.”