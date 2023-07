Good Morning Britain a interrompu les ondes et This Morning a été retardé dans un énorme bouleversement du calendrier

GOOD Morning Britain a été retiré de l’antenne tôt aujourd’hui dans le cadre d’un énorme remaniement du calendrier ITV.

L’émission populaire, animée par Kate Garraway et Ben Shephard, a été écourtée lundi pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, qui se poursuit cette semaine.

Rex

Rex

Plutôt que leur dose quotidienne de trois heures de nouvelles et de débats du matin, les téléspectateurs d’ITV ont été accueillis par le Japon contre l’Espagne.

Pour aggraver les choses, This Morning d’ITV sera retardé aujourd’hui, tandis que l’émission d’actualité Lorraine a été entièrement supprimée.

Ce matin, qui commence habituellement à 10h, sera décalé de 15 minutes pour laisser place au football.

Bien que de nombreux fans aient été satisfaits du changement, certains ont exprimé leur déception.

L’un d’eux a écrit: « Pas encore le foutu football. »

Un deuxième a fait écho: « Personne ne s’intéresse au football, pourquoi annuler GMB? »

Cette personne a déclaré : « J’ai en quelque sorte manqué #gmb, ne vous méprenez pas, le football était une bonne alternative et aussi un peu plus attrayant visuellement en soi, mais Bbc La présentation du petit-déjeuner est tellement sans vie et monotone en comparaison.

Un autre a ajouté: « Je peux comprendre la colère des gens face à l’écourtement de Good Morning Britain pour la Coupe du monde féminine. »

L’Angleterre a pris un départ victorieux dans le tournoi vendredi dernier lors d’un match acharné contre Haïti.

Un penalty est tout ce qui a séparé les équipes, mais l’Angleterre a empoché les trois points importants.

L’Angleterre a ensuite battu le Danemark à Sydney – et les Lionnes ont pratiquement confirmé leur place dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine.

Le hurleur de Lauren James a donné l’avantage aux Lionnes contre les Danoises après seulement six minutes.

Keira Walsh a été étirée après s’être blessée au genou à la 35e minute.

Les Lionnes ont réussi à s’accrocher pour assurer une victoire 1-0 malgré le fait que le Danemark ait frappé le poteau tardivement.

Rex