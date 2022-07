Good Luck Jerry, le père de l’actrice Janhvi Kapoor, Boney Kapoor, a cette UNE condition pour le futur marié de sa fille [Read deets]

La bande-annonce de Good Luck Jerry est sortie et les gens font l’éloge de Janhvi Kapoor. L’actrice joue une fille Bihari qui se retrouve mêlée à des gangsters alors qu’elle fait le commerce de la drogue. La bande-annonce a reçu une réponse fabuleuse. C’est un fait connu que Boney Kapoor, son père, s’intéresse énormément à la carrière de ses filles, Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor. Lors des promotions Good Luck Jerry, on lui a demandé une exigence que son père avait imposée au futur mari de Janhvi Kapoor. Elle a dit que son père voulait quelqu’un qui est plus grand que lui pour sa fille. Boney Kapoor mesure 6,1, c’est donc un défi de taille pour Janhvi.

Janhvi Kapoor a été cité comme disant: “Papa a ce truc. Il ne se soucie de rien d’autre, il était juste comme” Il devrait juste être aussi grand que moi “et papa mesure 6’1”. Elle a également déclaré qu’il souhaitait voyager dans le monde entier avec ses filles avant qu’elles ne décident de s’installer. Janhvi Kapoor aime voyager. Récemment, elle s’est rendue à Paris et a posté de nombreuses photos de son voyage. Janhvi Kapoor a déclaré que Boney Kapoor dirait à Khushi et à elle qu’il aimerait qu’ils voyagent partout dans le monde avec lui. Elle a été citée comme disant: “Quand j’étais enfant, il avait l’habitude de me dire à Khushi et à moi – avant de vous marier, je veux m’assurer que vous pouvez aller dire à votre mari que mon père m’a fait voyager partout dans le monde avant que je s’est même marié avec toi.”

Janhvi Kapoor a déclaré qu’en tant que parent, il ne souhaitait rien négliger. Elle a enfin dit qu’il voulait s’assurer que leurs futurs maris comprennent à quel point Boney Kapoor était un père.