Good Lemonade Day amasse 17 500 $ pour JoeAnna’s House à Kelowna

La deuxième journée annuelle de la bonne limonade a rapporté beaucoup d’argent pour une bonne cause à Kelowna.

Le samedi 3 juin, plus de 70 stands de limonade installés dans toute la province ont rapporté 17 500 $ à JoeAnna’s House, un chez-soi où les familles peuvent rester pendant qu’elles ont des proches pris en charge à l’hôpital général de Kelowna .

« Nous étions tellement excités de faire partie de la deuxième journée annuelle de la bonne limonade », a déclaré Karen Tse Nunn, une mère qui animait l’un des stands de limonade. «Vivant dans la petite ville de Fernie, notre famille et plusieurs de nos amis ont vécu le stress et l’incertitude liés au voyage dans une ville lointaine pour recevoir des soins médicaux. Je me souviens très bien de la bousculade que cela a été lorsque notre bébé d’un jour a été transporté par avion de Fernie à l’hôpital. Je me souviens aussi d’avoir rencontré des dizaines d’autres mamans et papas qui se sont retrouvés avec leurs enfants bloqués de manière inattendue dans une nouvelle ville alors que leur bébé était à l’USIN. C’est la raison pour laquelle nous appuyons JoeAnna’s House, qui offre aux familles un endroit dont elles ont tant besoin pendant que leur proche reçoit des soins médicaux à Kelowna.

En plus de chaque hôtel Prestige de l’Okanagan ayant un stand de limonade, plus de 50 familles installaient leurs propres stands et vendaient également des produits de boulangerie pour collecter plus d’argent. De nombreux stands familiaux ont recueilli des centaines de dollars, mais une famille de Salmon Arm a recueilli plus de 1 500 $.

La plupart des stands étaient installés à Kelowna et à West Kelowna, mais il y avait aussi des stands familiaux à Vernon, Kamloops, Smithers, Cranbrook, Fernie et Salmon Arm.

L’événement de cette année a permis de recueillir 300 $ de plus que l’événement inaugural en 2022.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

collecte de fondsKelownaOkanagan