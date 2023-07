Good Humor et Jiffy Lube lancent l’initiative « Keep Summer Rolling »

Good Humor & Jiffy Lube s’associent pour l’initiative « Keep Summer Rolling » qui offrira un entretien gratuit pour les camions de crème glacée à l’échelle nationale.

Les camions de crème glacée sont une petite entreprise qui apporte de la joie au quartier et aux communautés locales tout en essayant de nous garder au frais en été. Avec l’inflation atteignant des niveaux records, il est rare de les voir sur la route. Les prix des glaces sont insensés et l’entretien de ces véhicules est également astronomique. Good Humor et Jiffy Lube s’associent pour garder le petit morceau de joie qui roule dans nos quartiers sur la route.

Tout camion de crème glacée qui répond aux «qualifications de véhicule Jiffy Lube» peut demander des bons «d’entretien gratuit». Le programme se poursuivra jusqu’à épuisement des stocks. Étonnamment, ces bons peuvent être échangés dans les magasins Jiffy Lube participants pour un entretien gratuit. Les deux sociétés appellent à juste titre cette initiative Continuez l’été. Pour célébrer le partenariat, Jiffy Lube accueillera Ice Cream Socials dans certains endroits du pays.

« L’été est une période de voyage chargée pour les consommateurs, ainsi que pour les chauffeurs de camion de crème glacée, nous sommes donc ravis de travailler avec Good Humor pour que les camions de crème glacée continuent de rouler dans les quartiers tout l’été », a déclaré Anna Bellamy, chef d’équipe de la marque pour Jiffy. Lube International, Inc. « En aidant à garder les camions de crème glacée sur la route, nous espérons non seulement aider à préserver cet élément nostalgique de l’été, mais aussi faire savoir aux consommateurs que nous pouvons aider à garder leur véhicule sur la route, rouler tout l’été longtemps aussi !

C’est un cadeau incroyable pour les propriétaires de petites entreprises. Connaissez-vous un chauffeur de camion de crème glacée? Assurez-vous de les contacter et de leur donner les détails. Les chauffeurs de camion de crème glacée peuvent obtenir tous les détails ici.