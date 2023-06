Good American lance sa collection d’été avec Lori Harvey

Good American lance sa collection d’été inspirée des cow-girls côtières avec l’aide de la cow-girl honoraire Lori Harvey.

En matière de denim pour femmes, aucune entreprise ne bouscule le marché comme Good American. La société est une idée originale d’Emma Grede et Khloe Kardashian. Good American a pour objectif de fabriquer du denim de qualité pour tous tout en restant élégant et de saison. Pour sa nouvelle collection d’été, la marque a chopé la toujours époustouflante Lori Harvey. Zerina Atkers a stylisé la campagne dans un magnifique ranch sous le soleil de Los Angeles. Atkers et Good American ont rendu hommage aux racines équestres de Harvey et à sa passion de toujours pour les chevaux. Si vous ne le saviez pas, Lori possède une vaste expérience en équitation de compétition. Étant donné que la collection est inspirée des cow-girls côtières, la marque a choisi la bonne personne pour la modéliser.

En dehors du denim, la marque propose plusieurs autres options qui répondent à tous vos besoins estivaux. Bonne baignade vaut certainement le coup d’œil car c’est un autre ramassage d’été parfait. La collection Summer Denim modélisée par Lori va de la taille XS-5XL et 00-24+. Vous pouvez saisir la collection dès maintenant sur GoodAmerican.com mais pour l’instant, découvrez plus d’images de la campagne ci-dessous.