Gonzalo Higuain de l’Inter Miami dénonce les abus des fans et dit qu’ils “prennent des vies”

Gonzalo Higuain a déclaré que les dommages causés par les insultes étaient parfois irréparables. Lauren Sopourn/Getty Images

L’attaquant de l’Inter Miami, Gonzalo Higuain, a dénoncé les abus des fans dans une interview avec ESPN et a déclaré que les insultes et les brimades “prenaient la vie”.

Higuain a fait l’objet de vives critiques lorsqu’il jouait pour l’Argentine et faisait partie de l’équipe qui a perdu trois finales consécutives de 2014 à 2016.

L’attaquant a pris sa retraite internationale en 2018, affirmant que la décision serait “pour le plus grand plaisir de nombreuses personnes” dans son pays natal. Et l’ancien joueur du Real Madrid, de la Juventus et de Naples, âgé de 34 ans, a déclaré qu’il n’était plus prêt à tendre l’autre joue à la critique.

“Nous devons être plus conscients du mal que les insultes peuvent causer, car parfois c’est irréparable et les gens ne s’en rendent pas compte”, a déclaré Higuain à ESPN.

“J’ai baissé la tête pendant 15 ans face aux insultes, en personne ils ne m’ont jamais rien dit et il arrive un moment où je ne vais plus tolérer de baisser la tête.

“Pourquoi n’avons-nous pas le droit de réagir? Et pourquoi quelqu’un qui n’est pas célèbre a-t-il le droit de le faire? Parce que nous jouons au football – certains gagnent plus d’argent, d’autres pas, nous méritons tous le respect.

“Si tu vas me critiquer alors accepte la réponse, sinon ne me critique pas. Accepte que je réponde. J’en ai marre de me taire et de ne pas répondre aux insultes. Si ça m’arrive en personne , je ne tolèrerai plus d’irrespect, et encore moins devant ma famille.”

Higuain a déclaré que la naissance de sa fille l’avait aidé à repousser les insultes, mais a ajouté que beaucoup n’appréciaient pas les luttes qu’il avait traversées.

“Les gens ne se rendent pas compte que tu as eu trois revers avec l’Argentine, ma mère meurt et en plus ils te soumettent à un tas d’insultes”, a ajouté Higuain.

“Pour le moment, cela m’a affecté et avec le temps, je ne le vois pas comme ça, mais nous devons lui donner de l’importance car cela crée des dégâts presque irréparables.

“Ce qui me met en colère à propos des mèmes, c’est qu’ils se sont normalisés et c’est quelque chose de courant comme aller au supermarché et cela cause des dommages irréparables. Quelque chose qui coûte des vies a été normalisé.”