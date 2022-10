Gonzalo Higuain de l’Inter Miami annonce sa retraite

L’Inter Miami CF et ancien attaquant international argentin Gonzalo Higuain a annoncé lundi sa retraite, concluant une carrière de 17 ans qui l’a vu jouer pour certains des plus grands clubs du monde, dont le Real Madrid, la Juventus, l’AC Milan et Chelsea.

Higuain, 34 ans, jouera le reste de la saison avec Miami, qui est actuellement dans les positions éliminatoires de la Conférence Est de la Major League Soccer avec deux matchs à jouer.

Après avoir d’abord lutté avec Miami cette campagne, Higuain a connu un renouveau dans la dernière ligne droite, marquant 10 buts lors de ses 11 dernières apparitions en championnat, lui donnant 14 buts et trois passes décisives cette saison. Mais malgré avoir retrouvé sa forme pour les Herons, Higuain a décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la campagne MLS 2022.

Higuain a commencé sa carrière professionnelle avec les géants argentins River Plate en 2005 après avoir progressé dans le système de jeunesse du club. Il a ensuite marqué 15 buts en 41 matches de championnat et de coupe.

En 2006, Higuain a été transféré au Real Madrid pour un montant de 16 millions de dollars, et après un démarrage lent, il s’est avéré être un buteur prolifique pour Los Merengues, marquant 121 buts en 264 apparitions toutes compétitions confondues. Il faisait également partie de trois équipes championnes de la Liga ainsi que d’un vainqueur de la Copa del Rey en 2011.

Higuain est parti après sept saisons à Madrid, déménageant à Naples à l’été 2013 pour 53,1 millions de dollars. Il a continué à marquer des buts, totalisant 91 buts en 146 apparitions sur trois saisons.

À l’été 2016, la Juventus a activé une clause de libération dans le contrat de Higuain, leur permettant d’acquérir l’Argentin pour un peu moins de 100 millions de dollars, un record de Serie A à l’époque. Après une première saison impressionnante qui l’a vu marquer 32 buts, la production de Higuain a rapidement chuté, menant le Bianconeri pour le prêter à la fois à l’AC Milan et à Chelsea lors de la campagne 2018-19.

Après une dernière saison avec la Juventus en 2019-2020, au cours de laquelle il a aidé le club à remporter un troisième titre de Serie A pendant son mandat là-bas, Higuain a déménagé à l’Inter Miami, où il a marqué 27 buts et ajouté 14 passes décisives en 65 matches de championnat.

Gonzalo Higuain a rejoint l’équipe MLS de l’Inter Miami en 2020 et a marqué 27 buts depuis son arrivée. Sam Navarro-USA TODAY Sports

Au niveau international, Higuain était une présence constante avec l’équipe nationale argentine, marquant 31 buts en 75 apparitions. Mais malgré ses exploits en matière de buts, Higuain n’a pas réussi à remporter certains des plus grands trophées du sport.

Il faisait partie de l’équipe de la Juventus qui a perdu la finale de l’UEFA Champions League 2016-17, 4-1 contre le Real Madrid, ainsi que de l’équipe argentine qui est tombée face à l’Allemagne lors de la finale de la Coupe du monde 2014, un match qui a vu Higuain repousser plusieurs occasions. , dont un face à face avec le gardien allemand Manuel Neuer.

Il faisait également partie des deux équipes argentines qui ont perdu les finales de la Copa America 2015 et 2016, toutes deux aux tirs au but face au Chili.

Mais Higuain restera l’un des meilleurs attaquants de sa génération, ayant marqué plus de 300 buts en club.

Miami affronte Orlando City mercredi soir et Montréal dimanche et occupe actuellement la septième et dernière position des séries éliminatoires dans l’Est avec 45 points en 32 matchs.