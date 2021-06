Gonzalez de l’ex-UFC livre ses débuts à mains nues pour devenir la dernière pin-up du MMA à passer à une promotion brutale (PHOTOS)

Comme révélé mardi, l’ancien poids mouche de l’UFC et de l’Invicta FC Gonzalez affrontera Charisa Sigala au BKFC 18.

L’événement aura lieu au Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride, le 26 juin, et proposera pas moins de quatre combats pour le titre, du poids léger au poids lourd, sur l’application exclusive du championnat.

OFFICIEL: @BKFCsweetheart Prend en charge @PearlGonzalez à #BKFC18 🔥🔥🔥[ Tix & How to Watch in Bio 🎫 📺 ] pic.twitter.com/EBgMquMOcE – Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) 1 juin 2021

Après avoir perdu deux de ses trois derniers combats dans la promotion féminine Invicta FC, et avoir un combat de novembre contre Erin Blanchfield annulé lorsqu’elle a dû se retirer en raison d’un contrat avec Covid, Gonzalez quitte le MMA – même si ce n’est que temporaire.

Son adversaire Sigala a également fait ses débuts avec BKFC récemment en février, perdant une décision unanime aux mains de Taylor Jenkins lors de ce qui a été considéré comme l’un des combats les plus excitants de la soirée.

Gonzalez avait taquiné le croisement avec de nouvelles choses sur Twitter, lors du téléchargement d’une vidéo d’elle avec la légende « Enfermé.. 26 juin » aux côtés d’un poing et d’emoji fumant tout en taguant sa nouvelle promotion, et n’est que la dernière pin-up à se lancer dans une telle aventure.

Parmi les autres personnes qui ont fait l’incursion, citons Crystal Pittman, « The Rugged Beauty », que le BKFC a accueilli il y a à peine une semaine dans ses rangs, et qui a mis en ligne une vidéo sur ses 20 000 abonnés Instagram pour célébrer la signature.

Un autre nom à surveiller est «La princesse serbe» Nadja Milijancevic, deux fois championne du monde junior et européenne de kickboxing, âgée de 20 ans.

Pourtant, la plus en vue de tous, bien sûr, est Paige VanZant.

Avec une armée de près de 3 millions de followers, l’étourdissante blonde américaine a eu du mal à l’UFC, mais a été une pionnière en rejoignant BKFC en août dernier.

« C’était un contrat incroyable, une opportunité incroyable », elle a déclaré à ESPN à l’époque, en acceptant un accord de 1 million de dollars.

« J’ai aussi l’impression que ce n’est pas un recul pour moi. C’est un mouvement latéral vers une nouvelle opportunité, un nouveau défi, un tout nouveau sport. J’ai vraiment suscité une toute nouvelle passion pour cela et surtout pour la frappe en général.

« Et, en plus de cela, j’ai l’impression d’avoir toujours cette stigmatisation dans le MMA que je suis juste un joli visage, et quelle façon de prouver aux gens que ce n’est pas du tout la façon dont je me vois », elle a continué.

« C’est un sport où les gens ont probablement le taux le plus élevé d’ouverture et d’avoir des cicatrices à long terme est certainement quelque chose qui ne m’inquiète même pas pour moi. C’est juste l’amour de la compétition et je suis vraiment excité d’y aller dehors et montrez-vous dans un sport aussi incroyable. »

Et bien que défaite lors de ses débuts au BKFC contre Britain Hart, elle ne s’est pas laissée décourager et tentera de remettre sa carrière sur les rails avec une victoire sur son ancienne sirène de l’UFC Rachael Ostovich le 23 juillet.

« Venez pour les fous, restez pour la violence » a-t-elle demandé en ligne, alors que l’affrontement était rendu public.