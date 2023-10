González, allié de Correa, affronte Noboa aux élections équatoriennes

Les électeurs ont voté dimanche à un moment sans précédent dans l’histoire de cette nation sud-américaine. L’Équateur est devenu un point de transit crucial et un violent champ de bataille pour les trafiquants de drogue transportant de la cocaïne vers les États-Unis et l’Europe. La narco-violence contribue à alimenter une vague de migration vers les États-Unis.

QUITO, Équateur — Celui qui remportera l’élection présidentielle en Équateur aura 18 mois pour s’attaquer à une tâche herculéenne : rétablir l’ordre dans un pays autrefois largement pacifique, aujourd’hui de plus en plus consommé par la propagation de la violence liée à la drogue.

En août, cette violence s’est répandue dans la campagne électorale : ancien député Fernando Villavicencio, candidat à la présidence en promettant de mettre fin aux liens entre criminels et hommes politiques, a été abattu alors qu’il quittait un rassemblement électoral à Quito, quelques jours avant le premier tour de scrutin. Ce mois-ci, sept suspects ont été retrouvés morts en prison.

L’un ou l’autre candidat entrerait dans l’histoire : González deviendrait la première femme présidente du pays. Noboa serait le plus jeune.

L’Équateur organisera le second tour des élections entre un homme d’affaires de gauche et un homme d’affaires millénaire

Les électeurs choisiront un intérimaire pour servir les 18 derniers mois du mandat du président Guillermo Lasso. Le conservateur assiégé a évité une éventuelle destitution en mai en dissolvant le corps législatif, une mesure constitutionnellement autorisée qui lui permettait de gouverner par décret mais exigeait la tenue de nouvelles élections dans les six mois. Lasso n’a pas cherché à être réélu.

« Je pense que cette présidence sera la pire tâche en Amérique latine au cours de la prochaine année et demie », a déclaré Will Freeman, chercheur en études sur l’Amérique latine au Council on Foreign Relations. « Vous allez être blâmé pour toute l’aggravation des problèmes actuels ou du moins pour leur stagnation. »