Gonzaga remporte son premier match de saison face au sous-estimé Yale, 86-71

Quel que soit le résultat, un Bulldog sortait victorieux ce soir. Il se trouve que le bon Bulldog l’a fait. Et les Zags l’ont fait avec style et mode physique avec les maillots Nike N7 turquoise. Le meilleur look de l’histoire de Gonzaga.







La première chose que j’ai pu souligner… La base de fans avait tort. Gonzaga a des tireurs. Plus précisément, Gonzaga compte sur Braden Huff (19 points sur 7-10 FG, 2-3 3P et 9 rebonds en sortie de banc) et Ben Gregg (6 points sur 2-3 FG, 1-2 3P et 5 rebonds). sur le banc). Ne déformons pas les choses.

Quant à la blessure de fin de saison, nouvelle pour Steel Venters, elle souffle. C’est vraiment le cas. Mais le jeune et talentueux étudiant de première année de Dusty Stromer a reçu le feu vert et il semble qu’il puisse détenir plus que le sien. Il rejoint des noms fantastiques comme Chet Holmgren, Jalen Suggs, Corey Kispert et d’autres étudiants de première année de l’histoire récente pour débuter leur mandat à Gonzaga.

Passons aux vétérans de la liste et je me sens si heureux de dire cela. Bon retour dans le beau jeu universitaire, Graham Ike (11 points sur 4-6 FG, 3 rebonds, 3 interceptions) ! Le transfert du Wyoming n’a pas joué depuis mars 2022 et il avait l’air d’avoir hâte de revenir sur le terrain. Il va marquer une tonne sur le bloc bas. S’il y avait quelqu’un que je voudrais remplacer Drew Timme, ce serait Ike. Je vois une tonne de Julius Randle dans son jeu (et cette masse corporelle, wow).

Ryan Nembhard (16 points sur 7-17 FG, 7 passes décisives, 4 rebonds, 1 interception) a connu un début lent pour ses débuts avec Gonzaga, mais comme le ferait un joueur expérimenté, il s’est rapidement adapté. Il est le leader vocal de cette équipe et ne fera que se sentir plus à l’aise dans ce nouveau système offensif. Le transfert de Creighton a déjà rendu meilleur tout son entourage, notamment Nolan Hickman (15 points à 7-18 FG, 3 passes décisives, 2 rebonds, 1 interception). Être un gardien hors-ballon transformera considérablement sa carrière universitaire.

Des accessoires pour une équipe de Yale vraiment solide et bien disciplinée dirigée par James Jones. Les programmes du Top 25 ne commencent généralement pas leur saison avec un adversaire comme les favoris de l’Ivy League. Cela me rappelle beaucoup Saint Mary’s. C’est un W pour les Zags qui pourraient faire bouger les choses lors de la sélection dimanche.

Le prochain match aura lieu contre l’Est de l’Oregon mardi à 18 h HP. Je veux voir une meilleure défense sur le pick and roll ainsi qu’un tempo plus poussé. Zag Nation, revenons en arrière. Je suis ravi d’avoir à nouveau le basket Gonzaga dans ma vie !

Arden Cravalho est diplômé de l’Université Gonzaga de la Bay Area… Suivez-le sur Twitter @a_cravalho

En savoir plus