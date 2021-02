Gonzaga, premier classement initial du comité de la NCAA de Baylor

Gonzaga, Baylor, Michigan et Ohio State sont les premières têtes de série dans le classement initial du comité qui sélectionnera finalement le peloton de 68 pour le tournoi NCAA.

Les Bulldogs étaient la tête de série du classement général, suivis des Bears dans le classement publié samedi par le comité de basketball masculin de la division I de la NCAA. C’est un aperçu des 16 meilleures graines à un mois de la sélection dimanche. Gonzaga et Baylor ont été 1-2 dans le sondage de basketball universitaire masculin de l’Associated Press toute la saison et restent invaincus.

Les Wolverines classés au troisième rang étaient la troisième tête de série n ° 1, suivis par les Buckeyes au quatrième rang. Une autre équipe du Big Ten, classée sixième dans l’Illinois, était la deuxième tête de série et la cinquième au classement général.

Cinq équipes du Big 12 figuraient dans la liste, la Virginie-Occidentale et l’Oklahoma occupant la troisième place, tandis que Texas Tech et Texas étaient n ° 4.

Villanova, Alabama et Houston ont rejoint l’Illinois en tant que deuxième tête de série. La Virginie et le Tennessee ont rejoint les Mountaineers et Sooners en tant que n ° 3, tandis que l’Iowa et le Missouri étaient les autres n ° 4.

L’ensemble du tournoi sera joué dans l’État de l’Indiana en raison de la pandémie de coronavirus, de sorte que les parenthèses manquaient de leurs noms géographiques traditionnels. Le dimanche de la sélection est le 14 mars, le Final Four se déroulant à Indianapolis le 3 avril, suivi du match de championnat national deux jours plus tard.

