La première semaine de la saison de basket-ball scolaire a été remplie de grands matchs, quelques surprises, de belles performances et une poignée de coronavirus annulations.

Ce qui suit est un traitement rare: n ° 1 vs n ° 2.

Le Gonzaga le mieux classé et le n ° 2 Baylor joueront à Indianapolis samedi pour la neuvième rencontre entre les deux meilleures équipes du Top 25 AP depuis 2005.

L’État du Michigan le mieux classé et le Kentucky n ° 2 se sont rencontrés lors du précédent match 1 contre 2 la saison dernière, un match remporté par les Wildcats 69-62.

Les Zags et les Bears ont tous deux gagné mercredi et ont organisé une confrontation pour le classement n ° 1 la semaine prochaine.

Gonzaga a soufflé sur ses deux premiers adversaires, battant les n ° 7 du Kansas et Auburn par un total de 35 points.

Les Zags ont fait face à un test beaucoup plus difficile contre le n ° 11 de Virginie-Occidentale à Indianapolis mercredi soir. Les alpinistes robustes ont retenu les Zags pendant la première mi-temps, et Gonzaga a subi un choc lorsque le talentueux recrue Jalen Scruggs s’est blessé au pied gauche.

Suggs a réussi à revenir en seconde période, tout comme l’efficacité offensive des Zags, qui leur a permis de conserver une victoire 87-82.

Baylor s’est retiré d’un événement multi-équipes dans le Connecticut après que l’entraîneur Scott Drew ait été testé positif pour COVID-19[feminine et a disputé les deux premiers matchs sous la direction de l’entraîneur adjoint Jerome Tang.

Les distractions n’ont pas aidé à ralentir les Bears.

Baylor a joué à Las Vegas et a ouvert avec une victoire de 112-82 sur Louisiana-Lafayette et a suivi avec un coup de 96-52 de Washington.

Drew est revenu pour le match de mercredi contre le No. L’Illinois et les Bears étaient heureux de le revoir.

Ils étaient tous très excités, a déclaré l’agent de sécurité Davion Mitchell. Nous lui avons tous fait des câlins quand il est descendu de l’avion, alors nous étions prêts à nous mettre au travail.

L’excitation s’est transformée en match de fin de soirée, une victoire de 82-69 sur les Illini pour organiser une confrontation pour le n ° 1 contre les Zags.

WILDCATS ET LONGHORNS: Le seul autre match entre équipes classées cette semaine devrait être un bon match: le n ° 12 Villanova au n ° 17 Texas dimanche.

L’entraîneur des Longhorns Shaka Smart a un nouveau look après avoir poussé ses cheveux et une équipe prête à faire du bruit en mars. Les Longhorns sont expérimentés, talentueux et ont l’un des meilleurs backcourts du pays avec Matt Coleman III et Greg Brown III.

Le Texas (4-0) a dû remporter une victoire de deux points sur Davidson pour ouvrir le Maui Invitational qui avait déménagé à Asheville, en Caroline du Nord pendant la pandémie, mais qui avait l’air vif lors des deux derniers matchs pour remporter le titre.

Les Longhorns ont fait sauter l’Indiana en demi-finale, battant le numéro 14 de la Caroline du Nord 69-67 sur le sauteur de Coleman avec moins d’une seconde à jouer.

Les Wildcats de Jay Wright ont ouvert la saison à Bubbleville et ont choisi de rester dans le Connecticut pour affronter Hartford. Villanova a remporté ce match 87-53 pour rebondir après sa première défaite de la saison, 81-73 au n ° 16 Virginia Tech.

Les Wildcats, qui ont commencé la saison avec des victoires au Boston College et au 25e Arizona State, comptent quatre joueurs marquant au moins 13 points par match, dirigés par Jeremiah Robinson-Earl.

Ce devrait être un petit dimanche amusant à Austin.

HOUSTON RISING: Non. 10 Houston a remporté sa première victoire majeure de la saison dimanche, en battant la 19e Texas Tech à Fort Worth.

Les couguars (3-0) font face à un autre test samedi avec l’arrivée de la Caroline du Sud en ville. Les Gamecocks ont perdu leur premier match contre Liberty, mais la paire de Frank Martin joue une défense difficile qui rend la tâche difficile pour toute équipe à laquelle ils font face.

Houston a récolté en moyenne 78,5 points par match et Marcus Sasser a pris un excellent départ avec 17,5 points tout en effectuant 9 de ses 16 tirs à partir de l’arc à 3 points.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25