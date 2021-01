Gonzaga et Baylor sont restés au sommet du sondage de basket-ball universitaire masculin de l’Associated Press, tandis que le Texas, quatrième, a atteint son plus haut niveau en près d’une décennie.

Mark Fews Bulldogs a remporté 63 des 64 votes de première place dans le dernier Top 25 du lundi, tandis que Scott Drews Bears a remporté l’autre vote. Gonzaga et Baylor ont été 1-2 en tête dans les sept sondages jusqu’à présent cette saison.

Villanova a grimpé d’une place au n ° 3, suivi par les Longhorns, qui ont sauté de quatre places après avoir remis au Kansas une défaite déséquilibrée à domicile le week-end. Cela a marqué le meilleur classement du programme sous l’entraîneur de sixième année Shaka Smart et son premier classement dans le top 5 depuis février 2011.

L’Iowa, le Kansas, Creighton, le Wisconsin, le Tennessee et le Michigan ont complété le top 10, les Wolverines grimpant de six places pour le plus grand saut de la semaine. N ° 11 Houston et N ° 14 West Virginia ont glissé de ce palier supérieur de la semaine dernière.

N ° 19 Clemson était de retour dans le sondage pour la deuxième fois cette saison, tandis que l’autre nouvel ajout était St. Louis. Les Billikens, à égalité avec l’État du Michigan au 23e rang, ont fait leur première apparition dans le Top 25 AP depuis la saison 2013-14.

L’état du nord-ouest et de l’Ohio est tombé hors du sondage.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: http://apnews.com/hub/college-basketball et http://www.twitter.com/AP_Top25

___

Suivez Aaron Beard sur Twitter à http://www.twitter.com/aaronbeardap