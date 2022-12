Goncalo Ramos remplace Cristiano Ronaldo et réussit un triplé: l’équipe du Portugal transformée par le pressing et le mouvement | Nouvelles du football

C’était un exploit qui les a poussés à se battre pour le livre des records. Le premier homme à réussir un triplé lors de son premier départ en Coupe du monde depuis Miroslav Klose il y a deux décennies. Le plus jeune homme à réussir un triplé en Coupe du monde depuis Florian Albert pour la Hongrie en 1962.

Rien de tout cela ne rend justice à ce que Goncalo Ramos a fait pour le Portugal lors de sa victoire 6-1 contre la Suisse. Ce n’était pas le premier triplé de Klose pour l’Allemagne. Albert s’était déjà établi. Ramos n’avait même pas joué pour son pays il y a à peine trois semaines.

Et pourtant, il était là, poussé dans l’équipe pour un match à élimination directe à la Coupe du monde 2022 en remplacement de Cristiano Ronaldo. Le remplaçant du meilleur buteur de tous les temps du football international masculin. Le remplacement d’une légende.

Image:

Goncalo Ramos marque le premier but du Portugal face à la Suisse





La pression aurait dû être déconcertante sinon écrasante. Mais avec 33 minutes d’expérience internationale à faire appel, il a utilisé les 67 suivantes pour marquer trois buts, justifiant la décision de son entraîneur et insufflant une nouvelle vie à cette équipe portugaise.

“Ce n’est pas facile de remplacer Ronaldo mais il y fait face comme si c’était une chose normale”, a déclaré Joao Nuno Fonseca Sports du ciel. “Il a de bonnes capacités techniques mais c’est plus que cela, c’est son caractère en tant que personne. Nous l’avons déjà ressenti à Benfica. Ce n’est pas une surprise qu’il produise cela.

“Il montre au monde ce qu’il peut faire maintenant. Il le mérite.”

Fonseca a entraîné Ramos lorsqu’il jouait pour l’équipe B de Benfica en deuxième division portugaise ainsi que lors de leur parcours vers la finale de l’UEFA Youth League en 2020. Il maintient que la performance contre la Suisse qui a choqué le monde n’est pas une surprise.

Image:

Goncalo Ramos marque son deuxième but du match contre la Suisse





“Goncalo est un joueur qui, en termes d’équilibre émotionnel, est très bon avec ça. Il a cette capacité. Il n’allait jamais être déconcerté par les médias, la pression. Il connaît son potentiel et ce qu’il peut donner au jeu, ça est la chose la plus importante.”

L’anticipation est sa plus grande force

La variété de ses objectifs s’est démarquée. Il y a eu un tir féroce avec son pied gauche pour l’ouverture du score et une course astucieuse près du poteau qui a amené son deuxième. Le but du triplé était un effort dingue avec son pied droit qui a mis en valeur son sang-froid. Le mouvement était clé.

Image:

Goncalo Ramos réussit son triplé lors de la victoire 6-1 contre la Suisse





“Je crois que ce qui le caractérise le mieux, c’est cette capacité à anticiper le mouvement devant les défenseurs”, explique Fonseca. “Il lit très bien le jeu. C’est pourquoi il est capable de trouver les espaces que les autres ne peuvent pas trouver. Il le voit avant que les autres ne le voient.

“C’est pourquoi le jouer en tant qu’attaquant est un choix parfait, mais c’est un joueur qui donne beaucoup d’options à l’entraîneur car il a également cette capacité à jouer en tant que milieu de terrain offensif entre l’attaquant et le milieu de terrain. Il a joué cet hybride position quand il était plus jeune.”

C’est important car c’est la capacité de Ramos à connecter l’équipe qui a probablement persuadé Fernando Santos qu’il était la meilleure option. Ronaldo peut encore marquer. Rafael Leao a fait cela pour Milan et en est venu à en faire six. Ramos fait plus.

Santos a souligné les exigences du rôle d’attaquant lors de la discussion de Leao avant le match. “Contrairement à son club, où il a le droit de se déplacer depuis l’aile gauche, ici, il doit garder notre forme et il a du mal avec ça”, a déclaré l’entraîneur du Portugal.

Ramos a rempli le mandat contre la Suisse. “Il peut jouer comme référence maintenant et cela correspond très bien à l’idée de Fernando Santos”, ajoute Fonseca. C’est ce qu’il a fait hors du ballon que son entraîneur aura particulièrement apprécié – avant même l’un de ses buts.

Comment son pressing a aidé le Portugal

“Sans le ballon, dans les premiers instants du match, nous n’avions pas autant d’occasions. Mais son influence pour ne pas permettre à la Suisse d’établir son organisation offensive était énorme. Cela a eu un grand impact sur l’équipe et sur le jeu. .

“Les déclencheurs de pressing qu’il donne au reste de l’équipe sont incroyables. C’est l’intensité de ce pressing quand le Portugal n’a pas le ballon, c’est ce qui permet aux autres lignes de l’équipe d’être ensemble. C’est pourquoi l’équipe était si compacte.”

Joao Felix a réalisé sa meilleure performance de la Coupe du monde, illuminant le Portugal dans le dernier tiers. Bruno Fernandes a de nouveau impressionné. Il est tentant de conclure qu’ils étaient enhardis par l’absence de Ronaldo, mais c’était aussi bien tactique que psychologique.

Avec Ramos, tout le reste a cliqué. Les attentes suivront inévitablement. Un match a peut-être changé sa trajectoire de carrière. Les trois suivants pourraient changer sa vie. “Cela aura un impact important, mais sa concentration est formidable, il ne ressentira donc pas cette pression”, ajoute Fonseca.

Image:

Goncalo Ramos est assailli par ses coéquipiers après avoir marqué pour le Portugal





“Il ne perdra pas sa concentration car il ne se concentrera pas sur l’extérieur, uniquement sur ses tâches et sur ce qui lui est demandé par son entraîneur. Émotionnellement, il a cet équilibre. C’est pourquoi il a pu faire ce qu’il a fait. C’est pourquoi il a pu remplacer Ronaldo.”

Pour son ancien entraîneur, il y a de la fierté. “La chose la plus importante pour nous en tant qu’entraîneurs est de voir nos joueurs de l’académie progresser vers la première équipe et le monde de voir leur talent. J’ai aimé travailler avec lui, donc voir ce qu’il fait maintenant au plus haut niveau est le plus grand trophée.”

Peut-être que Goncalo Ramos a un autre trophée en tête maintenant.