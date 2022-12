Goncalo Ramos bat plusieurs records de Coupe du monde avec Hattrick contre la Suisse

Goncalo Ramos est devenu la star du Portugal après avoir réussi le premier triplé de la Coupe du monde 2022 contre la Suisse lors des huitièmes de finale au stade Lusail, au Qatar. Dans un moment de surprise du match de mardi (6 décembre), Cristiano Ronaldo a été mis au banc et n’a pas été inclus dans le premier onze de jeu. Ramos a ensuite été annoncé comme son remplaçant.

Faisant ses débuts en Coupe du monde, Ramos a enregistré pas mal de records à son nom. Il est devenu le premier joueur à marquer un triplé lors de son premier départ en Coupe du monde depuis 2002, lorsque l’Allemand Miroslav Klose avait réalisé le même exploit. Il est également devenu le plus jeune homme à marquer un triplé dans un match à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA, seulement après Pelé et est également devenu le premier homme à marquer un triplé dans un match à élimination directe de la Coupe du Monde depuis 1990.

Ramos était énergique et en forme depuis le début. Il a ouvert le décompte des buts pour le Portugal à la 17e minute même. Il a pris une touche intelligente sur le côté droit de la surface pour placer le ballon sur son chemin et, malgré un angle serré, a fracassé le ballon devant le poteau proche de Yann Sommer dans le toit du filet. Après cela, Ramos a failli marquer une autre fois, mais ce n’est qu’à la 51e minute qu’il a doublé le score. Pour le deuxième, Dalot a trouvé de l’espace sur la droite, a dépassé son marqueur et a donné un centre au sol à Ramos à qui ce dernier a juste donné une direction qui a finalement basculé entre les jambes de Sommer pour un but.

Regardez: Le superbe Hattrick de Goncalo Ramos contre la Suisse lors de ses débuts en Coupe du Monde de la FIFA

Alors que les supporters portugais se réjouissaient encore du doublé de Ramos, le coup du chapeau est également arrivé, 16 minutes seulement après son deuxième but. Bernardo Silva a fait passer le ballon en haut du terrain à Joao Felix, puis a finalement devancé Ramos pour les touches finales, frappant Sommer.

Ramos a sans aucun doute été le point culminant du match, mais le stade a hurlé de vives acclamations à la 72e minute lorsque Ronaldo est entré dans le match en tant que remplaçant. Le match avait déjà été déplacé du côté du Portugal avec les défenseurs Pepe et Raphael Guerreiro marquant également. Cependant, Rafael Leao s’est assuré de terminer le match en beauté avec un but tardif dans les arrêts de jeu.

En revanche, la Suisse n’a réussi à marquer qu’un seul but, grâce à Manuel Akanji. Après cette superbe victoire, le Portugal s’est qualifié pour les quarts de finale pour la troisième fois, après 1966 et 2006, et affrontera désormais le Maroc samedi.

