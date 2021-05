Goma a presque déserté alors que des milliers de personnes fuient à pied après que des scientifiques ont mis en garde contre une « éruption limnique » catastrophique (VIDEOS)

Vendredi matin, Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, était presque déserte, avec des magasins fermés et une poignée de personnes dans les rues.

Ndima Kongba, le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, a ordonné jeudi l’évacuation de la ville de 600 000 personnes, craignant une nouvelle activité volcanique après l’éruption de samedi.

Des images déchirantes ont été partagées en ligne, montrant que de nombreuses personnes ont été contraintes de fuir à pied, emportant avec elles autant de leurs biens que possible.

Car une mère est la seule personne sur terre qui peut partager son amour entre dix enfants et chaque enfant a encore tout son amour. #Goma Kanairo Uhuru Kenyatta pic.twitter.com/0h98MTU9o5 – Mhubiri (@Mhubiri_Ke) 28 mai 2021

Les infrastructures de la ville ont également été paralysées, des centaines de milliers de personnes tentant de s’échapper le plus rapidement possible, dont des centaines de membres du personnel de l’ONU et leurs personnes à charge.

Scènes au Congo alors que des villageois se retrouvent bloqués dans un processus de fuite.#praycongo#Goma#Congopic.twitter.com/687ZLI7YfI – Lucas Bob Mwicigi (@LucasRo22581403) 27 mai 2021

La route vers Sake, où une grande partie de la ville a été évacuée, semblait bloquée dans les deux sens, avec des voitures, des minibus et des piétons pris dans le chaos.

Les Congolais évacuent #Goma à #Saké région et d’autres côtés. La journée très dure, aujourd’hui. pic.twitter.com/vRrcBYVT90 —Christophe Uwizeye (@ChristopheUwiz) 27 mai 2021

#RDC Est du Congo – Des centaines de milliers de civils fuyant Goma après que les autorités ont ordonné l’évacuation d’une partie de la ville en raison du risque de nouvelles éruptions du volcan Nyiragongo après des jours d’activité sismique croissante pic.twitter.com/y5OLnVlee0 – Evelyn Tremble (@DrumChronicles) 27 mai 2021

D’autres vidéos montrent des personnes se précipitant à bord d’un bateau pour les éloigner du volcan. Les médias locaux affirment que de nombreuses personnes qui s’étaient présentées au port de l’Etoile du Kivu étaient sans papiers ni argent pour leur course. Les responsables du port ont déclaré qu’ils étaient obligés de prendre les passagers sans papiers pour des raisons humanitaires.

Vidéo reçue : RD Congo – Des milliers de personnes tentent de quitter Goma suite à un ordre d’évacuation, craignant une nouvelle éruption du mont Nyiragongo. pic.twitter.com/ap1BMJSyYC – Samira Sawlani (@samirasawlani) 27 mai 2021

Les scientifiques qui surveillent le volcan ont mis en garde contre une éruption limnique potentiellement catastrophique, également connue sous le nom de renversement de lac, qui pourrait voir des gaz mortels et invisibles libérés du lac Kivu, étouffant les gens et le bétail avec du dioxyde de carbone.

Ce type de catastrophe naturelle est rare mais peut être très mortel. Il a frappé le Cameroun en 1986, lorsque le lac Nyos s’est renversé, tuant près de 1 800 personnes et des milliers de têtes de bétail.

Jeudi, Kongba a déclaré que les scientifiques pensaient que d’importants dépôts de magma s’étaient formés sous la ville et certaines parties du lac Kivu, indiquant qu’une éruption pourrait se produire sur terre ou sous le lac sans avertissement. La ville a été secouée par des tremblements de terre : le mont Nyiragongo est de nouveau entré en éruption la semaine dernière.

Le Nyiragongo, le volcan le plus actif d’Afrique, est entré en éruption samedi, faisant 32 morts et de nombreux villages détruits.

