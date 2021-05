Golub du Credit Suisse sur les dernières données et évolutions du marché

Une autre vente a balayé Wall Street mardi.

Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont chuté, bien que par rapport aux pires pertes de la journée, dans ce que le stratège en chef des actions américaines du Credit Suisse, Jonathan Golub, considère comme une avancée anticipée sur les principales données d’inflation cette semaine.

Les données sur les prix à la consommation pour avril devraient être publiées mercredi matin et les prix à la production jeudi.

« Cela met beaucoup de gens mal à l’aise, et je pense que c’est finalement ce qui donne au marché une indigestion à court terme », a déclaré Golub à « Trading Nation » de CNBC mardi. « Tous ceux qui sont impliqués dans les marchés savent que les données sur l’inflation sont très chaudes … Le débat en ce moment: est-ce temporaire ou est-ce quelque chose de plus collant? Et nous ne le saurons pas avant longtemps, mais c’est vraiment là que la conversation est Aller. »

La Réserve fédérale a déclaré qu’elle voyait l’inflation monter à la hausse, bien qu’elle continue de la considérer comme «transitoire». Les données de mars sur les prix à la production ont enregistré leur plus forte augmentation annuelle en plus de neuf ans, tandis que les prix à la consommation ont augmenté le plus depuis août 2018.

Mais, même avec l’inflation qui effraie les marchés, dit Golub, les investisseurs ont beaucoup à aimer dans cet environnement.

« Je ne pense pas que nous ayons besoin de nous cacher », a déclaré Golub. « Le PIB du deuxième trimestre va être extraordinairement fort. Les attentes sont d’environ 12% de croissance du PIB d’une année sur l’autre au cours de la deuxième année. Les prévisions de bénéfices sont de 57% de croissance du BPA au deuxième trimestre. »

Jusqu’à présent cette saison de reporting, les sociétés du S&P 500 ont enregistré une croissance de leurs bénéfices de 50%, le plus fort trimestre de croissance depuis le premier trimestre de 2010. Plus des quatre cinquièmes du S&P 500 ont déjà publié des résultats.

« Cela a un coût, et ce coût est l’inflation. Et le marché, je pense, sera en mesure de le gérer parfaitement bien, donc nous avons un petit hoquet – c’est tout ce que c’est, c’est un hoquet, » dit Golub. « Vous voulez vous pencher. Où pourrais-je faire cela? Actions cycliques. »

Les secteurs cycliques, généralement ceux qui produisent des biens très demandés en période de reprise économique, comme les matériaux et les produits industriels, ont surperformé au cours du mois dernier. Les matériaux sont le secteur le plus performant du S&P 500 sur cette période, avec une hausse de près de 10%.

