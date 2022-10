GolTV en Español – World Soccer Talk

GolTV en Español est un réseau de football en espagnol disponible aux États-Unis

Chaîne sœur de Gol TV, GolTV en Español diffuse les matchs des ligues équatorienne et uruguayenne. De plus, il propose du football de la ligue portugaise. Certaines des équipes les plus populaires d’Uruguay diffusées par GolTV en Español incluent Nacional et Peñarol.

De plus, Gol TV diffuse des matchs de la Coupe des Pays-Bas.

Au plus fort de GolTV, le réseau télévisait la Liga et la Bundesliga. Ces deux ligues sont maintenant sur le réseau géant ESPN. Mais à l’époque, GolTV était l’une des meilleures destinations pour regarder le football.

Gol TV en Español diffuse en espagnol. Le réseau a été parmi les premiers à lancer une tendance à la diffusion bilingue parmi les réseaux qui desservent à la fois des clients de langue anglaise et espagnole. Cette stratégie a ensuite été utilisée par le concurrent beIN SPORTS en Español avec leurs réseaux anglais et espagnol.

La chaîne se positionne comme la seule chaîne de télévision consacrée exclusivement au football, 24h/24. Selon son site Internet, Gol TV en Español diffuse plus d’un millier de matchs par an. Il met également en évidence des émissions d’actualités quotidiennes, des documentaires et des émissions spéciales en plus des matchs de football.

Situé dans le centre du football de Miami, Gol TV se classe parmi les meilleurs réseaux de football aux États-Unis

GolTV en Español : Où trouver la chaîne

GolTV en Español est disponible via Fanatiz, fuboTV et certains câblodistributeurs.

Découvrez plus de détails sur le site officiel de Gol TV en Español.

Fait amusant: L’ancien joueur de football de River Plate, Enzo Francescoli, était le PDG de GolTV à partir de 2012. Enzo a eu une telle influence sur la légende du football français Zinedine Zidane que Zizou a nommé son fils Enzo Zidane. Enzo est également devenu footballeur professionnel. La star du football brésilien Pelé a surnommé Enzo Francescoli “Le Prince”.

