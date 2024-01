Golriz Ghahraman démissionne du Parlement après des allégations de vol à l’étalage

Photo: RNZ / Niva Chittock, Angus Dreaver

Le député vert Golriz Ghahraman démissionne du Parlement après avoir été accusé de vol à l’étalage à trois reprises.

Dans un communiqué, Ghahraman a déclaré que le stress lié à son travail l’avait amenée à “agir d’une manière qui ne correspond absolument pas à son caractère. Je n’essaie pas d’excuser mes actes, mais je veux les expliquer”.

“Le professionnel de la santé mentale que je consulte dit que mon comportement récent est cohérent avec des événements récents donnant lieu à une réaction de stress extrême et liés à un traumatisme jusqu’alors non reconnu”, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré qu’elle n’avait pas répondu aux normes élevées attendues des élus et s’est excusée.

“J’ai laissé tomber beaucoup de gens et je suis vraiment désolé”, indique le communiqué. “Ce n’est pas un comportement que je peux expliquer car il n’est en aucun cas rationnel, et après évaluation médicale, je comprends que je ne vais pas bien.

“La meilleure chose pour ma santé mentale est de démissionner de mon poste de député, de me concentrer sur mon rétablissement et de trouver d’autres moyens de travailler pour un changement positif dans le monde.”

Les co-leaders du Parti Vert, Marama Davidson et James Shaw, ont déclaré dans une déclaration séparée que Ghahraman était depuis six ans la principale voix au Parlement en faveur des droits de l’homme, d’une politique étrangère véritablement indépendante et d’une réforme électorale, mais « il est clair pour nous que Mme Ghahraman est dans un état de détresse extrême”.

“Elle a assumé ses responsabilités et s’est excusée. Nous soutenons la décision qu’elle a prise de démissionner.

“Nous sommes profondément désolés de voir Mme Ghahraman partir dans ces circonstances et nous lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir.”

Ils ont dit qu’elle avait travaillé sans relâche au nom de ses communautés.

“Rien ne porte atteinte à ce travail et nous savons qu’elle continuera à soutenir ces communautés à l’avenir. Nous ne pouvons pas commenter les détails des allégations tant que les enquêtes policières se poursuivent.”

Ghahraman a également remercié Scotties Boutique “pour la gentillesse et l’empathie qu’ils m’ont témoignée”, et a demandé de l’espace et de l’intimité pour qu’elle puisse aller mieux.

Les allégations concernaient le détaillant de vêtements d’Auckland Scotties Boutique et le magasin de vêtements de Wellington Cre8iveworx.

La police a confirmé qu’elle enquêtait sur des informations faisant état d’un incident survenu le 23 décembre. La police a refusé à plusieurs reprises de commenter un éventuel deuxième incident présumé.

Le Parti Vert a confirmé le 10 janvier que Ghahraman avait temporairement démissionné de ses fonctions de portefeuille.

Les dirigeants ont confirmé par la suite avoir été informés d’une allégation le 27 décembre, ainsi que d’un deuxième incident survenu dans le même magasin.

Ils n’avaient rien dit à l’époque, ont-ils déclaré, parce que le magasin impliqué ne voulait pas que cela soit rendu public et était heureux d’attendre le retour de Ghahraman d’un voyage à l’étranger prévu de longue date.

Le troisième incident présumé rendu public – à Cre8iveworx, dans la rue Cuba à Wellington – se serait produit le 26 octobre de l’année dernière, environ une semaine et demie après les élections.

Un e-mail a été envoyé lundi après-midi par Cre8iveworx au réseau de prévention du crime “Eyes on”, dirigé par la police, nommant Ghahraman et incluant des images d’elle dans le magasin en octobre.

L’e-mail affirmait qu’elle ciblait une « valeur substantielle de biens » et disait qu’il était « plus que décevant que quelqu’un dans cette position cible une petite boutique indépendante ».

Ghahraman a été élu sur la liste du Parti Vert, classé 7ème. Elle a occupé 10 portefeuilles de porte-parole, dont ceux de la Justice, de la Défense et des Affaires étrangères.

Sa démission permet à la prochaine personne sur la liste d’entrer au Parlement : l’ancienne maire de Wellington, Celia Wade-Brown.

Davidson et Shaw devraient s’adresser aux médias sous peu.

Ghahraman n’a pas été inculpé.