Golriz Ghahraman démissionne de son poste de député vert néo-zélandais après des allégations de vol à l’étalage | Politique néo-zélandaise

Golriz Ghahraman, députée du parti Vert néo-zélandais et porte-parole du parti Justice, a démissionné avec effet immédiat, affirmant qu’elle assumait « l’entière responsabilité » de ses actes, à la suite d’accusations de vol à l’étalage dans deux magasins de vêtements haut de gamme.

Dans ses premiers commentaires publics depuis que les allégations ont fait surface, Ghahraman a déclaré : « Il est clair pour moi que ma santé mentale est gravement affectée par le stress lié à mon travail. Cela m’a amené à agir d’une manière complètement hors de mon caractère. Je n’essaie pas d’excuser mes actes, mais je veux les expliquer.

« Les gens devraient, à juste titre, s’attendre aux normes de comportement les plus élevées de la part de leurs représentants élus. J’ai échoué. Je suis désolé.”

Ghahraman a déclaré qu’elle se concentrerait désormais sur son rétablissement et « trouverait d’autres moyens de travailler pour un changement positif dans le monde ».

Les allégations ont été publiées pour la première fois le 10 janvier par Newstalk ZB Plus, qui rapportait que Ghahraman avait été accusé de vol à l’étalage pendant les fêtes de fin d’année dans Scotties Boutique, un magasin spécialisé dans les marques de luxe situé à Ponsonby, dans la banlieue d’Auckland. La police a confirmé qu’elle enquêtait sur une allégation mais n’a été en mesure de confirmer aucune identité individuelle.

Ghahraman a déclaré mardi dans sa déclaration qu’elle comprenait qu’elle ne se sentait pas bien, à la suite d’une évaluation médicale et de discussions avec un professionnel de la santé mentale.

“Mon comportement récent est cohérent avec des événements récents donnant lieu à une réaction de stress extrême et liés à un traumatisme jusqu’alors méconnu”, a-t-elle déclaré. “Dans cette optique, je ne veux pas me cacher derrière mes problèmes de santé mentale et j’assume l’entière responsabilité de mes actes que je regrette profondément.”

Ghahraman a remercié Scotties Boutique « pour la gentillesse et l’empathie » dont elle lui a fait preuve pendant cette période.

Elle a ajouté qu’elle était fière de ce qu’elle avait accompli au Parlement, notamment de son travail de plaidoyer en faveur des droits de l’homme et des affaires étrangères, ainsi que de ses campagnes autour des lois électorales régissant les dons et le vote à l’étranger.

Mardi, les co-leaders du parti Vert, Marama Davidson et James Shaw, ont déclaré que Ghahraman était la principale voix au Parlement en faveur des droits de l’homme, d’une politique étrangère indépendante et d’une réforme électorale.

« Ses réalisations politiques sont significatives », ont-ils déclaré. « Mme Ghahraman a travaillé sans relâche au nom de ses communautés. Rien n’enlève rien à ce travail et nous savons qu’elle continuera à soutenir ces communautés à l’avenir.

Shaw a noté que depuis le moment où Ghahraman est entrée au Parlement, elle a été soumise à des abus de la part du public, notamment des menaces de violences sexuelles et physiques et des menaces de mort – plus encore que de nombreux autres députés.

En 2019, Ghahraman s’est vu confier une escorte de sécurité à la suite d’une série de menaces de mort. “Si vous vivez avec ce niveau de menace, dans une situation déjà assez stressante, il y aura des conséquences”, a déclaré Shaw.

Les femmes occupant des postes publics – en particulier les femmes de couleur – luttent contre une vague croissante d’abus misogynes, allant du viol et des menaces de mort aux commentaires désobligeants sur leur apparence et à la remise en question de leurs qualifications.

Mais les co-dirigeants des Verts ont déclaré que les députés étaient censés maintenir des normes élevées de comportement public et ils ont soutenu sa décision de démissionner. « Il est clair pour nous que Mme Ghahraman se trouve dans un état de détresse extrême. Elle a pris ses responsabilités et s’est excusée.

“Nous sommes profondément désolés de voir Mme Ghahraman partir dans ces circonstances et nous lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir”, ont-ils déclaré.

En 2017, Ghahraman est entré dans l’histoire en devenant le premier réfugié élu au parlement néo-zélandais, après avoir demandé l’asile à l’Iran après la guerre Iran-Irak.

L’avocat spécialisé dans les droits de l’homme a été, entre autres, porte-parole du Parti vert pour la justice, le commerce et les affaires étrangères. Avant de se lancer en politique, Ghahraman a travaillé comme avocat de la défense pénale et des droits de l’homme, notamment pour les tribunaux des Nations Unies au Rwanda, au Cambodge et à La Haye.

En 2020, Ghahraman a révélé qu’elle souffrait de sclérose en plaques, après avoir reçu un diagnostic de cette maladie alors qu’elle était députée.