‘Golgappa Shake’ avec Puri mélangé, la purée de pommes de terre est la dernière recette de catastrophe d’Internet

Les aficionados de la cuisine fusion sont de plus en plus audacieux, et ce n’est pas toujours pour le mieux. Alors qu’un rouleau de crème glacée Dosa est voué à devenir bancal dès le départ en raison des saveurs contradictoires, imagineriez-vous qu’un plat sans ingrédient supplémentaire puisse encore devenir une abomination ? Il semble que cela ait été réalisé exactement sous la forme d’un “golgappa shake”. Partagée par l’utilisateur d’Instagram Zulfisha Wasif, qui y réagissait (défavorablement), la vidéo du tremblement en préparation est devenue virale.

Il s’agit de jeter la coque du golgappa, la garniture aux pommes de terre et les deux types de mélanges liquides épicés dans le mélangeur. Le shake est ensuite surmonté d’un golgappa puri. Quels résultats n’auraient probablement pas un goût aussi mauvais – tout comme l’eau épicée elle-même a le goût, on pourrait l’imaginer. Il semble que c’est l’idée elle-même qui semble répugnante et à laquelle les gens se sont opposés.

Parmi les autres façons dont le golgappa a été calomnié, il y a le rouleau de crème glacée golgappa. Une chaîne de blogs culinaires, qui porte le nom de – The Great Indian Foodie, a récemment partagé la vidéo via son compte Instagram dans laquelle on voit un homme faire des rouleaux de crème glacée avec des golgappas.

La vidéo s’ouvre avec le vendeur faisant quelques golgappas avec sukha puri, aloo, chhole et beaucoup de chutney. Ensuite, l’homme ajoute de la crème et procède à la fabrication des rouleaux de crème glacée. Il écrase la golgappa dans la crème et la mélange bien jusqu’à ce qu’une texture fine ne soit pas atteinte. Plus tard, il découpe quelques rouleaux de crème glacée. « Teekhe golgappae kha ke ho gae bore ? Aao kare aapka teekha pan kamm. Golgappa ice cream ke sath (vous ennuyez-vous de manger du gol gappa épicé ? Réduisons le piquant avec de la glace gol gappa) », la vidéo était sous-titrée.

