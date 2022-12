La nourriture est le langage amoureux de chaque Indien car elle touche plus le cœur que l’estomac. Du Cachemire à Kanyakumari, chaque état et chaque culture a son aliment de base qui se différencie des autres dans chaque petit aspect. Qu’il s’agisse des épices utilisées pour la préparer ou de son style de cuisson, la cuisine indienne n’est jamais constante. Alors que chacun de nous est tenu d’avoir une liste exclusive de nos délices préférés, plusieurs listes apparaissent sur Internet en fonction des tendances et des goûts des utilisateurs. Cette fois, un utilisateur de Twitter a partagé la liste des dix plats végétariens les plus populaires en Inde, ce qui a laissé les utilisateurs des médias sociaux insatisfaits et mécontents.

Un utilisateur en ligne qui s’appelle India Tales 7, a publié une liste de 10 plats végétariens célèbres en Inde. Il comprenait des spécialités de tout le pays, notamment Masala Dosa, Idli, Aloo Paratha, Khichdi, Upma, Pav Bhaji, Rajma Chawal, Maggi, Litti Chokha et Luchi-Alurdom, respectivement. Chaque tweet avait le nom du plat avec sa photo qui n’en avait pas moins l’air “savoureuse”. Cependant, il n’est pas mentionné si les produits alimentaires ont été classés en fonction de leur popularité ou non.

Les internautes semblaient ne pas être d’accord avec le listicle alors qu’ils remettaient en question d’autres plats indiens connus qui étaient exclus par eux. “Où est chhole bhature, shahi paneer, daal makhani. Tous les 3 sont très célèbres dans le nord ainsi que dans d’autres parties de l’Inde », a demandé un utilisateur. “Gol gappe ??” a interrogé un autre utilisateur mécontent.

Où est chhole bhature, shahi paneer, daal makhani. Tous les 3 sont très célèbres dans le nord ainsi que dans d’autres parties de l’Inde – Sunil Kakkar (@satkap) 5 décembre 2022

Certains ont même affirmé que l’inclusion de Maggi dans la liste n’avait aucun sens car ce n’est pas un «plat».

Les internautes se sont également disputés sur l’inclusion de Poha qui est un petit-déjeuner populaire dans presque tous les foyers indiens. Même les mèmes et les blagues ont commencé à apparaître sur le site de micro-blogging peu après que la liste ait été partagée en ligne.

Or, ce qui est « célèbre » pour certains ne peut pas l’être pour d’autres selon leurs goûts et leurs préférences. Mais depuis que les médias sociaux ont développé une « façon de vivre », les choses ne sont plus « personnelles » et doivent être « ouvertes au public ».

