GolfPass: The Open est présenté sur Sky Q cette semaine en tant que fonctionnalité de Rory McIlroy et Shane Lowry | Actualités golfiques

2:07



Conor Moore imagine comment Shane Lowry et d’autres auraient réagi après la victoire de l’Irishman’s Open au Royal Portrush en 2019 – regardez The Conor Moore Show sur GolfPass qui est maintenant disponible sur Sky Q

Conor Moore imagine comment Shane Lowry et d’autres auraient réagi après la victoire de l’Irishman’s Open au Royal Portrush en 2019 – regardez The Conor Moore Show sur GolfPass qui est maintenant disponible sur Sky Q

GolfPass est désormais disponible sur Sky Q et, avec l’Open qui se déroule au Royal St George’s, le contenu présenté de cette semaine se concentre sur la dernière majeure de l’année.

Rendez-vous sur Sky Q (le golf et les zones vedettes de la section sportive) où vous pouvez trouver 10 émissions exclusives GolfPass liées à l’Open que vous pouvez découvrir gratuitement.

Avec des conditions souvent difficiles sur les parcours de liens, il existe de nombreux conseils sur la façon d’adapter votre jeu du fondateur de GolfPass Rory McIlroy, qui a été présenté sur Sky Q la semaine dernière, et du champion en titre de l’Open Shane Lowry.

0:30 Apprenez de Rory McIlroy et des meilleurs entraîneurs et joueurs du monde avec GolfPass sur Sky Q – il existe une offre exclusive pour les clients Sky VIP, alors dites simplement « GolfPass » dans votre télécommande ou rendez-vous sur sky.com/golfpass pour plus d’informations. Apprenez de Rory McIlroy et des meilleurs entraîneurs et joueurs du monde avec GolfPass sur Sky Q – il existe une offre exclusive pour les clients Sky VIP, alors dites simplement « GolfPass » dans votre télécommande ou rendez-vous sur sky.com/golfpass pour plus d’informations.

Il y a aussi les meilleures leçons de tous les temps des champions Open du passé comme Nick Faldo et Tom Watson, et les conseils de Phil Mickelson.

David Feherty s’assoit avec le champion de l’Open 2016 Henrik Stenson et revient sur les événements dramatiques de Carnoustie en 1999.

La vidéo GolfPass est maintenant disponible sur Sky Q Cliquez ici pour en savoir plus sur une offre exclusive pour les clients Sky VIP…….

Conor Moore imagine comment Lowry aurait réagi à sa victoire au 148e Open il y a deux ans, et quelle aurait été la réaction de Ian Poulter, Tiger Woods et Dustin Johnson.

Alors pour accompagner toute l’action de The 149th Open at Sandwich, voici le contenu vidéo exclusif GolfPass que vous pouvez regarder sur Sky Q cette semaine……

Leçons avec un golfeur champion – Rory McIlroy – Principes fondamentaux du pilote

Rory et son entraîneur Michael Bannon enseignent comment utiliser les jambes et les hanches dans le downswing pour créer de la puissance avec le conducteur.

0:39 Rory McIlroy partage ses conseils pour améliorer votre jeu sur GolfPass – l’application de golf ultime – qui est maintenant disponible sur Sky Q Rory McIlroy partage ses conseils pour améliorer votre jeu sur GolfPass – l’application de golf ultime – qui est maintenant disponible sur Sky Q

Leçons avec un golfeur champion – Full Swing : jouer du vent

McIlroy et Bannon enseignent les changements de swing qui vous aideront à coller vos cales dans le vent et sur les coups sous le vent.

Ma routine quotidienne – Rory McIlroy

Suivez Rory alors qu’il vous guide à travers son emploi du temps unique du lever au coucher du soleil. Écoutez comment il se prépare pour sa journée, s’échauffe pour s’entraîner et entre dans la zone pour jouer.

« Nous sommes ravis que GolfPass ait été lancé sur Sky Q, donnant aux joueurs en herbe les meilleurs conseils de pros et d’entraîneurs de premier plan du monde entier. Au cours de la dernière année, nous avons constaté une forte adoption du jeu au niveau local, ce qui est formidable à voir. – et c’est fantastique de pouvoir fournir aux golfeurs, anciens et nouveaux, des conseils pour améliorer leur jeu depuis leur salon. » Rory McIlroy, quadruple champion majeur et fondateur de GolfPass

Leçons avec un golfeur champion – Shane Lowry – Contrôle de trajectoire du conducteur

Shane partage la différence de réglage et de swing entre son driver haut et son driver bas.

Leçons avec un golfeur champion – Shane Lowry – Fondamentaux du Pitch Shot

Shane partage les points de contrôle qu’il franchit avant un lancer, comment il saisit le club spécifiquement pour les lancers et comment il se concentre sur tous ses coups de puce.

1:00 Leçons avec un golfeur champion – Lowry partage ses conseils pour améliorer votre jeu sur GolfPass qui est maintenant disponible sur Sky Q Leçons avec un golfeur champion – Lowry partage ses conseils pour améliorer votre jeu sur GolfPass qui est maintenant disponible sur Sky Q

Feherty – Henrik Stenson

David Feherty s’assoit avec le champion majeur Henrik Stenson pour une discussion perspicace et souvent humoristique sur la vie et la carrière du golfeur suédois, mettant fin à son duel épique avec Phil Mickelson au Royal Troon pour remporter l’Open Championship 2016.

0:27 David Feherty est devenu l’un des intervieweurs les plus respectés de la télévision et vous pouvez consulter l’intégralité du catalogue Feherty sur GolfPass, désormais disponible sur Sky Q. David Feherty est devenu l’un des intervieweurs les plus respectés de la télévision et vous pouvez consulter l’intégralité du catalogue Feherty sur GolfPass, désormais disponible sur Sky Q.

Golf Films – Go Down Swinging: ’99 Open à Carnoustie

Racontant la conclusion inoubliable de The Open en 1999, Go Down Swinging comprend des entretiens intimes avec Jean van de Velde et son caddie, ainsi qu’avec l’éventuel vainqueur Paul Lawrie et des dizaines de témoins supplémentaires – dont Mike Tirico et Peter Alliss – rappelant l’incroyable séquence d’événements. sur le 72e trou à Carnoustie.

Le spectacle Conor Moore – Réactions ouvertes 2019

Après le 148e Open au Royal Portrush, Conor imagine comment le champion Shane Lowry et d’autres ont réagi à une semaine incroyable.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours au Royaume-Uni et en Irlande

Meilleures leçons de tous les temps – The Open Champions

Les champions de l’Open occupent le devant de la scène dans cette édition de Best Lessons Ever. Apprenez des plus grands noms de l’histoire de l’Open, dont Greg Norman, Nick Faldo, Gary Player et Tom Watson.

Meilleures leçons de tous les temps – Wedge Play avec Mickelson, Johnson et Watson

Découvrez comment les meilleurs joueurs de wedge de l’histoire du golf ont utilisé les opportunités de marquer à leur avantage. Phil Mickelson donne des conseils sur l’agressivité, Zach Johnson montre comment contrôler la trajectoire autour du green et Tom Watson montre sa technique de tangage.