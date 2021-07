GolfPass : Rory McIlroy présenté sur Sky Q cette semaine avec des interviews révélatrices et des conseils pour améliorer votre jeu | Actualités golfiques

1:15



Ma voix : Rory McIlroy parle ouvertement de devenir une voix du jeu dans une fonction exclusive GolfPass – regardez ceci et bien plus encore sur GolfPass qui est maintenant disponible sur Sky Q

GolfPass est désormais disponible sur Sky Q et nous présentons une partie du contenu exclusif chaque semaine, en mettant l’accent cette semaine sur le fondateur de GolfPass, Rory McIlroy.

Rendez-vous sur les pages des applications Sky Q où vous pouvez trouver 10 émissions GolfPass mettant en vedette le quadruple champion majeur que vous pouvez tester gratuitement.

Parlant de la philosophie derrière GolfPass, McIlroy a déclaré : « Je suis impliqué avec GolfPass depuis le début. Nous essayons de faire entrer le golf dans le 21e siècle. De nos jours, tout est disponible sur votre téléphone, votre téléviseur ou autre, alors nous essaient de faire avancer le jeu, de le rendre plus accessible. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans GolfPass.

Apprenez de Rory et des meilleurs entraîneurs et joueurs du monde avec GolfPass sur Sky Q

« Ce que j’ai toujours ressenti à propos du golf, c’est qu’il doit être accessible, mais il doit également être moins intimidant pour certaines personnes. Je pense que suivre la voie de la technologie et de quelque chose que tout le monde comprend – en particulier la jeune génération – c’est là que cela peut être vraiment utile.

« J’ai réalisé au cours des dernières années à quel point le golf a été bon pour moi – jamais dans mes rêves les plus fous je n’ai pensé que je serais dans la position où je suis – et j’ai l’impression que c’est un moyen pour moi de redonner au golf d’une certaine manière, mais aussi d’essayer de le faire entrer dans le 21e siècle et de ne pas le rendre aussi intimidant ou inaccessible qu’avant.

« Il y a encore beaucoup d’endroits dans le monde où le golf est vraiment un sport ambitieux et je pense que nous devons essayer de briser un peu cette barrière. »

GolfPass est maintenant disponible sur Sky Q

Dans le contenu GolfPass désormais disponible sur Sky Q, McIlroy partage sa propre histoire dans la série « My Roots » et il fournit également des conseils pour améliorer votre jeu dans « Ask Rory » et « Lessons With A Champion Golfer ».

Rory nous présente également l’un de ses entraînements ainsi que sa routine du jour du tournoi et vous pouvez voir son interview divertissante de Feherty de 2016.

Voici tout le contenu vidéo exclusif de GolfPass mettant en vedette Rory que vous pouvez regarder sur Sky Q cette semaine…

Mes racines : Rory McIlroy – Ma voix

McIlroy parle ouvertement de devenir une voix du jeu à travers ses commentaires honnêtes et parfois controversés sur et en dehors du parcours.

Mes racines : Rory McIlroy – Mes premières années

Rory jette un regard sincère sur le sacrifice de ses parents pour l’aider à arriver là où il est maintenant.

Rory revient sur ses premières années de golf dans ‘My Roots’

Ask Rory – Downhill Chips

Un membre de GolfPass demande à McIlroy comment il exécute un coup de puce en descente à partir d’un lie serré. Il dit à Brandel Chamblee qu’il choisit son tir en fonction du moindre risque et il démontre à quel point il est important d’avoir une base stable.

Des questions sur le golf ? Demandez à Rory !

Demandez à Rory – Mettre sous pression

Piers et Andy de Me And My Golf demandent à Rory s’il fait quelque chose de différent quand il a un putt à faire sous pression. Rory partage son processus pour garder les choses simples et réactionnaires et parle également de son processus de réflexion pour les putts plus longs.

Leçons avec un golfeur champion : Rory McIlroy – Principes fondamentaux du pilote

McIlroy et son entraîneur Michael Bannon enseignent comment utiliser les jambes et les hanches dans le downswing pour créer de la puissance avec le conducteur.

Rory et son entraîneur Michael Bannon discutent des avantages d'impliquer les juniors dans le golf et de les aider à progresser dans le jeu

Leçons avec un golfeur champion : Rory McIlroy – Greenside Bunker

McIlroy et Bannon enseignent les clés de mise en place et de swing pour frapper des coups de différents mensonges et distances hors du bunker du green.

Rory partage ses conseils pour améliorer votre jeu sur GolfPass

Mes conseils quotidiens – Rory’s Strength Day Workout

McIlroy est livre pour livre l’un des plus longs joueurs en tournée. Dans cette astuce, il vous guide à travers les trois exercices qu’il fait les jours de force.

Ma routine quotidienne – Rory McIlroy – Jour du tournoi

Rory vous emmène à travers une journée de tournoi normale du lever au coucher du soleil. De son entraînement avant la ronde à son échauffement sur le terrain et à sa mentalité sur le parcours. De plus, écoutez pourquoi il prend une douche froide avant de se coucher.

Feherty – Rory McIlroy

David Feherty parle à Rory le lendemain de la victoire émotionnelle de l’Ulsterman à l’Irish Open 2016 alors que Rory partage avec réflexion le plaisir de gagner sous pression.

David Feherty est devenu l'un des intervieweurs les plus respectés de la télévision et vous pouvez consulter l'intégralité du catalogue Feherty sur GolfPass, désormais disponible sur Sky Q.

Leçons de jeu – Rory McIlroy – Partie 1

Rory rejoint Brandel Chamblee sur le cours pour partager ses réflexions, ses stratégies et la gestion globale du cours. Il explique en détail comment se positionner en dehors du tee sur un par-cinq pour attaquer la broche ou avoir le lay-up le plus facile.