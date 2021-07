GolfPass : Films et divertissements présentés sur Sky Q, notamment The Conor Moore Show et Feherty | Actualités golfiques

0:27



David Feherty est devenu l’un des intervieweurs les plus respectés de la télévision et vous pouvez consulter l’intégralité du catalogue Feherty sur GolfPass, désormais disponible sur Sky Q.

GolfPass est désormais disponible sur Sky Q et nous présentons une partie du contenu exclusif chaque semaine, en mettant l'accent cette semaine sur la section « Regarder » contenant des films et des émissions de divertissement.

Rendez-vous sur Sky Q (le golf et les zones vedettes de la section sportive) où vous pouvez trouver 10 émissions GolfPass que vous pouvez goûter gratuitement.

De nombreux conseils et leçons sont disponibles sur GolfPass, mais il y a aussi beaucoup de choses pour vous divertir avec des émissions et des films exclusifs de l’immense bibliothèque de classiques et de productions originales de Golf Channel.

Le Conor Moore Show offre une vision hilarante du golf professionnel, tandis que Big Break est l’émission de télé-réalité la plus populaire du golf alors que les golfeurs en herbe tentent de « le faire » dans une série de défis.

Conor Moore imagine comment Shane Lowry et d'autres auraient réagi après la victoire de l'Irishman's Open au Royal Portrush en 2019 – regardez The Conor Moore Show sur GolfPass, désormais disponible sur Sky Q

David Feherty est devenu l’un des intervieweurs les plus respectés de la télévision et vous pouvez consulter l’intégralité du catalogue Feherty, y compris les interviews de Jack Nicklaus et Arnold Palmer.

Il existe également une large gamme de films disponibles, couvrant toutes sortes de sujets dans le golf, et comprenant des courts métrages primés.

Pour vous donner un échantillon de tout ce contenu exclusif, voici les fonctionnalités vidéo GolfPass que vous pouvez regarder sur Sky Q cette semaine………

The Conor Moore Show – S1E1 : Des pros qui passent le temps avec Zoom et Tiger King

Dans la première de la série de l’année dernière, Conor discute du calendrier retardé de la PGA Tour, s’amuse avec les fans à l’Arnold Palmer Invitational et jette un œil à la façon dont les pros battaient l’ennui comme tout le monde avec Zoom et Tiger King.

Conor Moore propose sa vision hilarante du golf professionnel sur GolfPass Video

The Conor Moore Show – S1E2 : le « juge Gary » se prononce sur le procès Tiger

Conor discute des événements sans galeries, brise le procès qu’un fan a intenté contre Tiger Woods et son cadet, et imagine de manière hilarante à quoi ressemblerait un procès présidé par l’honorable juge Gary Player. De plus, un regard en profondeur sur le « Gimme Guy » – il y en a un dans chaque groupe !

Big Break: The Palm Beaches FL – S23E1: Make or Break

Lors de la première de la saison, 12 concurrents s’affrontent dans la compétition de bris de verre avec le droit de se vanter et l’immunité en jeu. Du PGA National Resort and Spa à Palm Beach Gardens, en Floride.

Rory McIlroy est ravi de faire partie intégrante de GolfPass et espère que cela contribuera à développer le jeu et à attirer une nouvelle génération de jeunes joueurs vers le sport.

Big Break : The Palm Beaches FL – S23E2 : Force secrète

Les concurrents restants choisissent de montrer à leurs collègues concurrents un avant-goût de ce qu’ils sont pour cette saison alors que certains font la distinction entre arrogance et confiance.

Golf Films – Loopers : La longue marche du caddie

Dans un récit jamais couvert auparavant dans un long métrage documentaire, Loopers: The Caddie’s Long Walk explore l’incroyable lien personnel qu’un golfeur et un caddie développent au fil des heures passées ensemble.

Loopers explore le lien personnel entre les golfeurs et les caddies

Films de golf – Sans limites

Jim Hunt – un homme né sans bras ni jambes – mène une vie indépendante qui inclut le golf. Nominé aux National Sports Emmy 2017 pour le meilleur court métrage.

Films de golf – Le putter du tigre

Le putter de Tiger Woods est sans doute le club le plus précieux de l’histoire du golf. Alors, ça vaut combien ?

Films de golf – Ne pleure pas pour moi

Raconté par l’acteur Dylan McDermott, Ryan Korengel surmonte une lésion cérébrale pour réaliser son rêve de toujours de jouer au golf universitaire. Vainqueur du National Sports Emmy 2016 du meilleur court métrage.

Feherty – Laura Davies

David Feherty se rend en Angleterre pour s’asseoir avec Dame Laura Davies. Les amis de longue date discutent de la carrière au temple de la renommée de Davies, qui compte 87 victoires professionnelles, dont quatre majeures.

Feherty – Suzann Pettersen

David s’assoit avec Suzann Pettersen, double gagnante majeure et rockstar de la Solheim Cup. Feherty obtient le point de vue de la Norvégienne sur le feu de la compétition, la maternité, l’échec d’un putt et ce qu’il faut faire dans le noir dans son pays natal.