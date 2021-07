GolfPass est désormais disponible sur Sky Q avec une offre exclusive pour les clients Sky VIP | Actualités golfiques

0:30



Apprenez de Rory McIlroy et des meilleurs entraîneurs et joueurs du monde avec GolfPass sur Sky Q – il existe une offre exclusive pour les clients Sky VIP, alors dites simplement « GolfPass » dans votre télécommande ou rendez-vous sur sky.com/golfpass pour plus d’informations

GolfPass est désormais disponible sur Sky Q, vous offrant des cours de golf des meilleurs joueurs et entraîneurs du monde ainsi que des émissions exclusives, des films Golf Channel, des programmes, du contenu original et des flux en direct, avec une offre exclusive pour les clients Sky VIP.

Qu’est-ce que GolfPass ?

GolfPass est l’application de golf ultime qui vous rapproche du jeu que vous aimez. Commencez votre voyage vers un meilleur golf avec des instructions de classe mondiale, des conseils exclusifs du quadruple champion majeur Rory McIlroy et bien plus encore. GolfPass se trouve dans la section applications ou sports de votre boîtier Sky Q, dans le rail des applications sur la page d’accueil Sky Q et peut également être utilisé sur vos boîtiers Sky Q Mini.

Rory partage ses conseils pour améliorer votre jeu sur GolfPass – l'application de golf ultime – qui est maintenant disponible sur Sky Q

Pourquoi GolfPass ?

Il existe de nombreuses vidéos d’amélioration de jeu sur Internet, mais GolfPass est différent. Si vous voulez « casser 100 », il existe un programme pour vous. Peut-être cherchez-vous quelques mètres supplémentaires du tee ? Pas de problème, Rory a un programme qui peut aider n’importe quel golfeur à atteindre plus de distance. Quel que soit votre objectif de golf personnel, la faculté des entraîneurs peut vous aider à atteindre cet objectif.

Un enseignement de qualité est essentiel pour mieux jouer au golf. GolfPass a construit une bibliothèque d’instructions de certains des esprits les plus brillants du golf pour vous aider à… Mieux jouer.

GolfPass est maintenant disponible sur Sky Q Cliquez ici pour en savoir plus sur une offre exclusive pour les clients Sky VIP…….

Rory McIlroy et plus

GolfPass a réuni une faculté des meilleurs joueurs et instructeurs professionnels qui est vraiment sans égal. Des instructeurs comme Chris Como, Sean Foley, Martin Hall, Michael Bannon, Martin Chuck et Andrew Rice ont entraîné certains des plus grands golfeurs du monde, dont McIlroy, Justin Rose et Bryson DeChambeau.

« Nous sommes ravis que GolfPass ait été lancé sur Sky Q, donnant aux joueurs en herbe les meilleurs conseils de pros et d’entraîneurs de premier plan du monde entier. Au cours de la dernière année, nous avons constaté une forte adoption du jeu au niveau local, ce qui est formidable à voir. – et c’est fantastique de pouvoir fournir aux golfeurs, anciens et nouveaux, des conseils pour améliorer leur jeu depuis leur salon. » Rory McIlroy, quadruple champion majeur et fondateur de GolfPass

Regarder et apprendre

GolfPass Video vous donne accès à tout le contenu pédagogique ainsi qu’à une vaste bibliothèque d’émissions classiques de Golf Channel et de productions originales. Rattrapez-vous sur l’intégralité du catalogue Feherty, y compris des interviews de Jack Nicklaus et Arnold Palmer, regardez Big Break alors que les golfeurs en herbe tentent de « réussir » dans une série de défis ou obtenez une vision hilarante du golf professionnel avec The Conor Moore Show.

Conor Moore imagine comment Shane Lowry et d'autres auraient réagi après la victoire de l'Irishman's Open au Royal Portrush en 2019 – regardez l'émission de Conor Moore sur GolfPass, désormais disponible sur Sky Q

Comment obtenir le GolfPass ?

Dites simplement « GolfPass » dans votre télécommande Sky Q ou faites défiler jusqu’à la section des applications depuis votre page d’accueil Sky Q pour commencer à apprendre à mieux jouer au golf. Chaque abonnement est accompagné d’un essai gratuit de sept jours et vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

4,99 £ par mois

29 £ par an (économisez 20 £ en exclusivité sur Sky VIP – offre disponible jusqu’au 8 août)

Lorsque vous approcherez de la fin de votre essai gratuit, nous vous enverrons un rappel par e-mail avant qu’il ne se termine. Si vous souhaitez annuler avant la fin de votre essai gratuit, accédez à www.GolfPass.co.uk, sélectionnez Mon compte, Mon adhésion et désactivez votre statut de renouvellement automatique.

Pour commencer votre voyage vers un meilleur golf avec GolfPass, en profitant des exclusivités Sky VIP, suivez ces étapes simples pour échanger :

Téléchargez ou ouvrez l’application My Sky

Accédez au hub Sky VIP et ouvrez la section Contenu exclusif

Faites défiler jusqu’à la récompense GolfPass

Entrez vos coordonnées

Cliquez sur le lien d’inscription GolfPass, sélectionnez votre type d’adhésion et entrez vos coordonnées

Vous êtes désormais membre GolfPass !

Une fois abonné, vous pourrez accéder à toutes les fonctionnalités exceptionnelles de l’application GolfPass sur Sky Q.

Comment lier mon compte à Sky Q ?

Si vous êtes un membre GolfPass nouveau ou existant, suivez ces étapes simples qui vous permettront de rester connecté :

Accédez à www.GolfPass.co.uk/tv

Ouvrez l’application GolfPass sur Sky Q, sélectionnez Paramètres et connectez-vous

Saisissez le code à six chiffres affiché sur www.GolfPass.co.uk/tv.

L’application GolfPass sera mise à jour et vous pourrez commencer à apprendre à jouer à Better Golf.

Comment utiliser GolfPass ?

La page d’accueil de GolfPass affiche le dernier contenu pour vous aider à mieux jouer au golf et profiter du jeu que nous aimons tous. C’est peut-être une nouvelle série de Rory McIlroy qui répond aux questions que vous et les autres membres voulez savoir, une nouvelle série de fitness pour vous aider à mieux jouer ou le dernier épisode du Conor Moore Show.

Ou accédez à la page Apprendre et sélectionnez la série de conseils rapides que vous recherchez. Que ce soit Breaking 100, 90, 80 ou Breaking Par, sélectionnez simplement la série, commencez à regarder et commencez à mieux jouer au golf.

Ma voix : Rory parle ouvertement de devenir une voix du jeu dans une fonction exclusive GolfPass – regardez ceci et bien plus encore sur GolfPass qui est maintenant disponible sur Sky Q

Vous voulez GolfPass en déplacement ?

Téléchargez l’application GolfPass sur votre smartphone iOS ou Android, connectez-vous et regardez du bon contenu où et quand vous le souhaitez !

Votre compte GolfPass et votre facturation

Si vous souhaitez apporter des modifications à votre compte GolfPass, y compris annuler votre adhésion, veuillez contacter directement GolfPass. L’équipe est disponible sept jours sur sept de 8h à 17h, ou vous pouvez envoyer un e-mail à customerservice@golfnow.co.uk.

L’assistance téléphonique est disponible au +44 28 9568 0287 (Royaume-Uni) ou au +353 1800 852 936 (Irlande)