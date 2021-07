GolfPass : cours professionnels présentés sur Sky Q cette semaine avec des conseils de Bryson DeChambeau, Morgan Pressel et Jon Rahm | Actualités golfiques

1:00



Leçons avec un golfeur champion – Le champion de l’Open 2019 Shane Lowry partage ses conseils pour améliorer votre jeu sur GolfPass, désormais disponible sur Sky Q

GolfPass est maintenant disponible sur Sky Q et cette semaine, nous présentons la section « Apprendre » qui comprend les frais de scolarité des professionnels.

Rendez-vous sur Sky Q (le golf et les zones vedettes de la section sportive) où vous pouvez trouver 10 émissions GolfPass présentant des conseils de golfeurs de premier plan que vous pouvez regarder gratuitement.

GolfPass a réuni une faculté des meilleurs joueurs et instructeurs professionnels qui est vraiment sans égal. Des instructeurs comme Chris Como, Sean Foley, Martin Hall, Michael Bannon, Martin Chuck et Andrew Rice ont entraîné certains des plus grands golfeurs du monde, dont Rory McIlroy, Justin Rose et Bryson DeChambeau.

Dans la sélection Sky Q de cette semaine, DeChambeau discute de sa transformation corporelle et de la façon dont il a changé son approche du jeu, tandis que Tiger Woods partage ses meilleures leçons de tous les temps.

Il y a aussi des leçons du champion de l’US Open Jon Rahm, Shane Lowry, Danny Willett, Anne van Dam et Morgan Pressel.

Donc, si vous souhaitez améliorer votre jeu avec les conseils des professionnels, voici le contenu vidéo exclusif GolfPass que vous pouvez regarder sur Sky Q cette semaine………

Construisez un meilleur jeu : Distance maximale – Bryson DeChambeau – La puissance à partir de la base

Bryson rejoint Chris Como pour discuter de sa transformation en le plus long frappeur du PGA Tour. Il partage ses clés pour créer un virage complet et utiliser le sol pour créer de la puissance, de la vitesse et la distance maximale qui a porté son jeu à de nouveaux sommets.

Expédition Swing avec Chris Como – Bryson DeChambeau – Activation Musculaire

Chris se rend à Denver pour apprendre comment Bryson développe ses muscles et maintient sa force avant, pendant et entre les tournois.

Bryson DeChambeau a remporté l’US Open l’an dernier après avoir transformé son corps

Expédition Swing avec Chris Como – Tony Finau et Boyd Summerhays

Chris se rend à Scottsdale pour apprendre comment le changement de swing de Tony Finau avec son entraîneur Boyd Summerhays a propulsé sa carrière. Découvrez comment le backswing court de Finau maximise réellement sa distance de conduite et comment le duo s’entraîne ensemble sur le parcours plus que sur le practice.

Leçons avec un golfeur champion – Shane Lowry – Distance de conduite

Shane Lowry partage avec Martin Hall les clés pour frapper le pilote plus loin et comment il se prépare dans le gymnase une semaine avant un tournoi.

Leçons avec un golfeur champion – Shane Lowry – Chip Shot Basics

Shane s’attend à participer la plupart du temps et il explique à Martin comment il procède. Il passe également en revue différents types de grains et l’importance de connaître le grain pour le déchiquetage.

Cours avec un Golfeur Champion – Morgan Pressel – Reading Greens

Morgan Pressel explique sa démarche de lecture verte et son approche artistique pour visualiser sa ligne. Elle partage les trois emplacements sur le green à partir desquels elle lit chaque putt et pourquoi chacun d’eux est essentiel pour obtenir la bonne ligne.

Morgan Pressel a remporté le championnat Kraft Nabisco en 2007 à l’âge de 18 ans

Leçons de jeu – Danny Willett

Sean Foley est rejoint par le grand champion Danny Willett à Hawk’s Landing à Orlando. Regardez Sean et Danny discuter du jeu de gestion sur le parcours ainsi que de certains de ses comptes personnels sur et en dehors du parcours.

Danny Willett discute de la gestion des parcours dans Playing Lessons

Leçons de jeu – Anne van Dam

Anne van Dam, quintuple vainqueur du Ladies European Tour, rejoint Paige Mackenzie au Lake Nona Golf and Country Club à Orlando pour discuter de stratégie, de jeu court et de sa carrière jusqu’à présent.

Anne van Dam est cinq fois lauréate du LET

Leçons de jeu – Jon Rahm

Le champion de l’US Open Jon Rahm est rejoint par l’ancien caddie et journaliste sur le parcours Jim ‘Bones’ Mackay.

Jon Rahm partage ses connaissances du golf dans Playing Lessons

Meilleures leçons de tous les temps – Tiger Woods

Pour être le meilleur, vous devez apprendre des meilleurs. Tiger Woods partage ses meilleures leçons de tous les temps devant un public en direct. Tiger partage comment il change de trajectoire, comment il s’échauffe avant une manche et comment atteindre la distance maximale avec son pilote ! Nous ouvrons également le coffre-fort pour une leçon de tigre vintage avec l’homme à qui il attribue la construction de son swing original – Butch Harmon.