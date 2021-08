GolfPass : contenu ‘Best Of’ présenté sur Sky Q cette semaine avec Rory McIlroy et Bryson DeChambeau | Actualités golfiques

0:39



Rory McIlroy partage ses conseils pour améliorer votre jeu sur GolfPass – l’application de golf ultime – qui est maintenant disponible sur Sky Q

Rory McIlroy partage ses conseils pour améliorer votre jeu sur GolfPass – l’application de golf ultime – qui est maintenant disponible sur Sky Q

GolfPass est désormais disponible sur Sky Q et nous présentons chaque semaine une partie du contenu exclusif, en nous concentrant cette semaine sur une sélection des meilleurs vidéos et films de ces dernières années sur l’application de golf ultime.

Rendez-vous sur Sky Q (le golf et les zones vedettes de la section sportive) où vous pouvez trouver 10 des meilleurs spectacles GolfPass que vous pouvez goûter gratuitement.

Le fondateur de GolfPass, Rory McIlroy, parle de sa position dans le golf dans ‘My Voice’ et le quadruple champion majeur donne également une leçon pour aider à améliorer votre jeu.

4:30 Rory est ravi de faire partie intégrante de GolfPass et espère que cela contribuera à développer le jeu et à attirer une nouvelle génération de jeunes joueurs vers le sport. Rory est ravi de faire partie intégrante de GolfPass et espère que cela contribuera à développer le jeu et à attirer une nouvelle génération de jeunes joueurs vers le sport.

Il y a un aperçu de la façon dont Bryson DeChambeau a transformé son jeu et Morgan Pressel donne une leçon sur la lecture des greens.

Dustin Johnson nous présente sa routine quotidienne, tandis que Justin Rose nous montre sa routine d’échauffement, et il y a les meilleures leçons de tous les temps des stars de la Ryder Cup et de certaines des femmes les plus influentes du jeu.

En plus de tous les conseils et leçons disponibles sur GolfPass, il y a aussi de quoi vous divertir avec des émissions et des films exclusifs, comme The Conor Moore Show et un film examinant la valeur du putter de Tiger Woods.

GolfPass est maintenant disponible sur Sky Q Cliquez ici pour en savoir plus sur une offre exclusive pour les clients Sky VIP…….

Voici le contenu vidéo exclusif GolfPass que vous pouvez regarder sur Sky Q cette semaine………

Mes racines : Rory McIlroy – Ma voix

Rory parle ouvertement de devenir une voix du jeu à travers ses commentaires honnêtes et parfois controversés sur et en dehors du parcours.

1:15 Ma voix : Rory parle ouvertement de devenir une voix du jeu dans une fonction exclusive GolfPass – regardez ceci et bien plus sur GolfPass qui est maintenant disponible sur Sky Q Ma voix : Rory parle ouvertement de devenir une voix du jeu dans une fonction exclusive GolfPass – regardez ceci et bien plus sur GolfPass qui est maintenant disponible sur Sky Q

Leçons de jeu – Rory McIlroy – Partie 1

Rory rejoint Brandel Chamblee sur le parcours pour partager ses réflexions, ses stratégies et sa gestion globale du parcours, expliquant en détail comment se positionner en dehors du tee sur un par-cinq pour attaquer la broche ou avoir le lay-up le plus facile. Il explique également comment être précis avec les coins d’approche et l’art de libérer votre esprit pour faire des putts.

McIlroy apparaît dans « Playing Lessons » alors qu’il partage sa connaissance du jeu

Construisez un meilleur jeu : Distance maximale – Bryson DeChambeau : La puissance à partir de la base

Bryson DeChambeau rejoint Chris Como pour discuter de sa transformation en le plus long frappeur du PGA Tour. Il partage ses clés pour créer un virage complet et utiliser le sol pour créer de la puissance, de la vitesse et la distance maximale qui a porté son jeu à de nouveaux sommets.

Cours avec un Golfeur Champion – Morgan Pressel – Reading Greens

Morgan Pressel explique sa démarche de lecture verte et son approche artistique pour visualiser sa ligne. Elle partage les trois emplacements sur le green à partir desquels elle lit chaque putt et pourquoi chacun d’eux est essentiel pour obtenir la bonne ligne.

Morgan Pressel fournit des conseils pour améliorer votre putting dans les leçons avec un golfeur champion

Ma routine quotidienne – Dustin Johnson

Dustin Johnson parle de son échauffement complet avant le tour et de la façon dont il utilise TrackMan pour composer ses cales. De plus, découvrez comment DJ aime passer son temps libre avec sa famille.

Meilleures leçons de tous les temps – Ryder Cup européenne

Apprenez des stars européennes les plus accomplies de la Ryder Cup d’hier et d’aujourd’hui. L’animateur Blair O’Neal ouvre le coffre-fort pour révéler les meilleurs conseils et leçons de stars comme Sir Nick Faldo, Colin Montgomerie et Ian Poulter.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours au Royaume-Uni et en Irlande

Meilleures leçons de tous les temps – Femmes légendaires

Apprenez des femmes les plus influentes de l’histoire du golf. Annika Sorenstam, Nancy Lopez, Karrie Webb et Juli Inkster sont à l’honneur.

Films de golf – Le putter du tigre

Le putter de Tiger Woods est sans doute le club le plus précieux de l’histoire du golf. Alors, ça vaut combien ?

Golf Fitness – Échauffement d’avant-ronde de Justin Rose

Le champion majeur et médaillé d’or olympique Justin Rose, avec le Dr Ara Suppiah, collaborateur médical de Golf Channel, nous montre ses routines d’exercices avant qu’il ne se rende au practice.

The Conor Moore Show – S1E1 : Des pros qui passent le temps avec Zoom et Tiger King

Dans la première de la série de The Conor Moore Show de l’année dernière, Conor discute du calendrier retardé de la PGA Tour, s’amuse avec les fans à l’Arnold Palmer Invitational et jette un œil à la façon dont les pros combattaient l’ennui comme tout le monde, avec Tiger Roi et Zoom.