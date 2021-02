Golf sans bois? Une jambe battue le rapproche de la réalité

Le PGA Tour sans Tiger Woods était toujours inévitable uniquement en raison de l’âge. Sa jambe droite brisée de son SUV qui descendait une colline sur une route de balayage à travers la banlieue côtière de Los Angeles ne fait que rapprocher cela.

Le golf n’était pas prêt mercredi à envisager l’avenir de sa plus grande star après la 10e et la plus compliquée des opérations sur Woods, 45 ans. Il y avait plus de soulagement qu’il soit vivant.

Écoutez, quand Tiger voudra parler de golf, nous parlerons de golf, a déclaré le commissaire Jay Monahan lors du championnat du monde de golf en Floride. Quand vous allez surmonter ce qu’il doit surmonter, je pense que l’amour de tous nos joueurs et de tout le monde ici, cela va se manifester de manière importante et dans le monde du sport tout entier.

Je pense qu’il ressentira cette énergie et je pense que c’est ce sur quoi nous devrions tous nous concentrer.

Woods a clairement expliqué ce à quoi il était confronté avec une mise à jour publiée tôt mercredi sur les médias sociaux par son équipe et décrivant la longue procédure chirurgicale au centre médical Harbour-UCLA.

Anish Mahajan, le médecin-chef, a déclaré que Woods avait brisé des os du tibia et du péroné sur sa jambe droite à plusieurs endroits. Ceux-ci ont été stabilisés par une tige dans le tibia. Il a déclaré qu’une combinaison de vis et de broches avait été utilisée pour stabiliser des blessures supplémentaires à la cheville et au pied.

Quatre chirurgies précédentes pour réparer les ligaments ont été effectuées sur le genou gauche. Il s’agit du premier traumatisme majeur à la jambe droite. Woods a subi cinq chirurgies au bas du dos au cours des sept dernières années. La plus récente était en décembre, une microdiscectomie pour retirer un disque pressurisé qui pinçait un nerf.

Je dirais que, malheureusement, il est très, très improbable qu’il redevienne un golfeur professionnel après ces blessures, a déclaré le Dr Michael Gardner, chef des traumatismes orthopédiques au Stanford Medical Center. Son âge, ses multiples problèmes de dos, ce sera un très long chemin à parcourir s’il choisit de tenter de revenir à son niveau antérieur de golf.

Le golf peut-il se passer du joueur seul responsable de sa croissance?

Sa victoire décisive aux Masters de 1997 a suscité l’intérêt des médias pour le golf. Plus que le premier joueur de l’héritage noir dans une veste verte, il a gagné à un rythme plus prolifique que quiconque dans l’histoire. Le timing était impeccable, car le PGA Tour a négocié un contrat de télévision qui a fait grimper les prix.

Woods a remporté son premier tournoi à 20 ans au Las Vegas Invitational 1996, où la bourse totale était de 1,65 million de dollars. Au Championnat du monde de golf cette semaine, la première place à elle seule vaut 1,82 million de dollars.

Woods a rendu tout le monde riche.

Et maintenant?

Le PGA Tour a déjà emprunté cette voie.

Il y a dix ans, alors que Woods souffrait encore des sordides révélations d’adultère en série et manquait trois mois avec plus de blessures, le PGA Tour a négocié un contrat de télévision de neuf ans avec une augmentation des droits de douane. Il n’y avait aucune assurance que Woods pourrait revenir au sommet de son art.

Woods jouait un petit horaire même quand il était plus jeune et en meilleure santé. Il n’a jamais joué plus de 21 fois en un an sur le PGA Tour, qui organise des événements en 46 semaines cette saison.

Il a également tendance à reprendre les mêmes cours. Mais quand il joue, et qu’il n’y a pas de pandémie, personne n’a besoin d’étudier les cotes d’écoute pour mesurer son impact. Les fans se tiennent souvent à six et sept rangées de profondeur derrière les tees et les verts pour avoir un aperçu. Aucun autre joueur n’attire ce genre d’attention. Le top 10 mondial combiné ne fait pas cela.

Woods ne bouge pas l’aiguille. Woods est l’aiguille.

C’est toujours génial quand il joue à un tournoi ou qu’il est ici parce que cela donne à ce tournoi une dimension supplémentaire qu’il n’a généralement pas, a déclaré le quadruple champion majeur Rory McIlroy. Nous nous dirigions tous vers ce jour où Tiger n’allait pas faire partie du jeu.

Woods n’avait terminé que dans le top 10 l’an dernier, et c’était avant la pandémie. Même après le retour du golf, il a attendu un mois supplémentaire pour commencer. Il n’a joué que sept fois depuis juillet et n’a jamais fait partie du top 35. Il reste une victoire de moins que sa 83e victoire, qui établirait un record du PGA Tour, le plus raisonnable pour lui de battre. C’était avant le crash.

McIlroy a déjà vu un retour. Il parle souvent de déjeuner un jour avec Woods en Floride, juste après la quatrième opération au dos de Woods pour fusionner sa colonne vertébrale inférieure. Il a vu la douleur. Et deux ans plus tard, il a vu Woods remporter le Masters pour une cinquième fois, sa 15e majeure.

Je ne veux rien enlever à ce que Ben Hogan a fait après son accident de voiture ou à l’un des autres retours que les athlètes ont eu dans d’autres sports, mais pour le moment, je ne peux pas penser à un meilleur retour dans le sport que le voyage qu’il a fait. de ce déjeuner que nous avons eu en 2017 à gagner le Masters quelques années plus tard, a déclaré McIlroy.

Hogan s’est jeté devant sa femme juste avant qu’ils ne soient heurtés par un bus Greyhound en 1949. Il s’est cassé le bassin, la clavicule et la cheville gauche, s’est ébréché une côte et a eu des caillots sanguins qui lui avaient laissé des problèmes de circulation le reste de sa vie. Hogan avait 36 ​​ans à l’époque.

Ce que l’avenir réserve à Woods et à la tournée n’est pas quelque chose que les joueurs étaient prêts à embrasser.

À ce stade, je pense que tout le monde devrait simplement être reconnaissant qu’il soit ici, qu’il soit vivant, que ses enfants n’aient pas perdu leur père, a déclaré McIlroy. C’est la chose la plus importante. Le golf est si loin de l’équation en ce moment, ce n’est même pas sur la carte.

