Golf Great Tiger Woods subit de graves blessures aux jambes dans un accident de voiture

Golfeur Tiger Woods a été transporté dans un hôpital de Los Angeles mardi après avoir subi de multiples blessures lorsque sa voiture a quitté une route et s’est renversée, ce qui a obligé les mâchoires de la vie à le sortir.

Woods, 45 ans, était le seul occupant du véhicule utilitaire sport lorsqu’il s’est écrasé vers 7h12 près des banlieues de Rolling Hills Estates et de Rancho Palos Verdes, a déclaré le département du shérif du comté de Los Angeles dans un communiqué écrit.

La nature et l’étendue des blessures de Woods restaient inconnues, et on ne savait pas immédiatement quel effet l’accident pourrait avoir sur l’avenir de sa carrière.

Woods, 45 ans, qui a subi une série de blessures au dos et au genou ces dernières années, est considéré comme le plus grand golfeur de sa génération. Il est le seul pro moderne à avoir remporté successivement les quatre titres de golf majeurs, remportant l’US Open, le British Open et le PGA Championship en 2000 et le titre de Masters en 2001, un exploit qui est devenu connu avec le Tiger Slam.

Woods a subi de graves blessures aux deux jambes dans l’épave de mardi et a été initialement répertorié dans un état grave mais stable, a déclaré aux journalistes le chef des pompiers du comté de Los Angeles, Daryl Osby. CNN a rapporté que Woods avait subi des fractures complexes aux jambes.

CHIRURGIE ET ​​’MULTIPLES BLESSURES AUX JAMBES’

Dans une déclaration faite plus tôt au magazine Golf Digest, l’agent de Woods, Mark Steinberg, a déclaré que le vainqueur de 15 championnats majeurs, subissait une intervention chirurgicale pour « plusieurs blessures aux jambes ».

La cause de l’accident faisait l’objet d’une enquête, mais le shérif a déclaré que rien n’indiquait que le conducteur était sous l’influence de substances ou que les conditions météorologiques étaient un facteur.

Des séquences vidéo de la scène montraient le véhicule utilitaire sport gris foncé 2021 Genesis de Woods mal froissé et couché sur le côté près du bas de la colline, ses vitres brisées.

Woods, l’une des personnalités sportives les plus célèbres au monde, était le seul occupant de la voiture lorsqu’elle s’est écrasée vers 7h12 près des banlieues de Rolling Hills Estates et de Rancho Palos Verdes, a déclaré le département du shérif.

Le véhicule de Woods a fait une embardée dans le bord de la route, a heurté un arbre et « il y a eu plusieurs renversements » avant que le SUV ne s’immobilise, a déclaré Villanueva. Le shérif a déclaré que le tronçon de route, connu pour son terrain en pente et ses courbes, « a une fréquence élevée d’accidents ».

Le shérif a également déclaré que la distance parcourue par le véhicule avant de quitter la chaussée, ne laissant aucune trace de dérapage visible, indiquait que la voiture «roulait à une vitesse relativement plus élevée que la normale».

Le département du shérif a d’abord déclaré qu’un outil hydraulique connu sous le nom de « mâchoires de la vie » était utilisé pour extraire Woods de l’épave. Les responsables du service d’incendie ont déclaré plus tard que le personnel d’urgence avait retiré Woods du véhicule par le pare-brise avant après que la vitre et le cadre environnant aient été retirés.

TALENT TRANSFORMATIONNEL

Le succès de Woods sur les verts l’a élevé au rang de superstar mondial, inaugurant une ère de soutiens de plusieurs millions de dollars et d’apparitions lucratives. En tant que premier Afro-Américain à atteindre une grande renommée de golf, le succès de Woods a également contribué à transformer le sport lui-même, élargissant son attrait bien au-delà du domaine traditionnel du golf des amateurs blancs, masculins et de la classe moyenne.

Il a également exercé une influence majeure sur une génération moderne de golfeurs qui comprenait des professionnels tels que l’ancien n ° 1 mondial australien Jason Day, qui a déclaré avoir lu un livre sur Woods et décidé de copier la rigoureuse éthique de travail de l’Américain.

Woods, dont la carrière a été entravée ces dernières années par des blessures au dos et qui a subi sa cinquième opération au dos en décembre, a accueilli le Genesis Invitational annuel de la tournée PGA au Riviera Country Club ce week-end, mais n’a pas participé.

Il a été vu lundi au Rolling Hills Country Club avec l’actrice Jada Pinkett Smith, la star du basket à la retraite Dwayne Wade et le comédien David Spade.

‘PRIER POUR TW’

La nouvelle de l’accident de Woods a envoyé des ondes de choc dans le monde du sport.

« Prier pour mon frère @TigerWoods alors que nous attendons tous avec impatience plus de nouvelles », a déclaré la star du baseball à la retraite Alex Rodriguez sur Twitter. « En pensant à lui et à toute sa famille. »

« J’ai mal à l’estomac », a déclaré Justin Thomas, un autre golfeur du PGA Tour, lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a appelé Woods l’un de ses amis les plus proches. « J’espère juste qu’il va bien. »

L’ancienne petite amie de Woods, médaillée d’or olympique en ski Lindsey Vonn, a simplement tweeté: « Prier pour TW »

Le PGA Tour a publié une déclaration du commissaire Jay Monahan. « Nous attendons de plus amples informations quand il sortira de la chirurgie. Au nom du PGA TOUR et de nos joueurs, Tiger est dans nos prières et aura tout notre soutien à mesure qu’il récupérera. »

L’ancien président américain Donald Trump, qui a joué au golf avec Woods à plusieurs reprises et lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté en 2019, a publié un communiqué exhortant Woods à se rétablir rapidement, ajoutant: « Vous êtes un vrai champion! »

Né en Californie, Eldrick « Tiger » Woods est devenu professionnel en 1996 et a remporté son premier titre du circuit américain à seulement son cinquième départ. Depuis, il a pratiquement redéfini le jeu.

Woods a occupé la première place du classement mondial du golf professionnel pendant un total record de 683 semaines, remportant 14 titres de championnat majeurs de 1997 à 2008.

Après qu’une série de blessures et de problèmes personnels aient parfois fait dérailler sa carrière, Woods a remporté son 15e titre majeur au Masters en 2019, sa cinquième fois remportant la veste verte tant convoitée donnée aux champions du Masters.

Ses 15 titres majeurs se classent en deuxième position après le record de 18 remporté par Jack Nicklaus.