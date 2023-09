Golf-Donald nomme ses six choix pour l’équipe européenne de la Ryder Cup

LONDRES : Le capitaine de l’équipe européenne de Ryder Cup, Luke Donald, a complété son équipe de 12 joueurs pour le match de ce mois-ci contre les États-Unis en nommant ses six choix lundi.

Le duo anglais expérimenté Justin Rose et Tommy Fleetwood, l’Autrichien Sepp Straka, l’ancien champion irlandais de l’Open Shane Lowry, le Danois Nicolai Hojgaard et le Suédois Ludvig Aberg ont tous été sélectionnés.

Straka, Hojgaard et Aberg font tous leurs débuts dans la compétition par équipes.

Les six rejoignent Rory McIlroy (Irlande du Nord), Jon Rahm (Espagne), Viktor Hovland (Norvège), Tyrell Hatton (Angleterre), Matt Fitzpatrick (Angleterre) et Robert MacIntyre (Écosse), qui se sont tous qualifiés au mérite via les points mondiaux ou européens. listes.

Le match débutera au Marco Simone Country Club de Rome le 30 septembre. L’Europe tentera de reconquérir le trophée après avoir perdu à Whistling Straights en 2021.

