Golf de l’US Open : aperçu des paris et offres avant le troisième tournoi majeur de l’année

Le troisième championnat majeur du calendrier golfique a lieu ce week-end, alors que l’US Open débute jeudi sur le North Course du Los Angeles Country Club en Californie.

Et talkSPORT a rassemblé les meilleures offres de paris de certains des meilleurs bookmakers, alors que Matt Fitzpatrick cherche à défendre le titre qu’il a remporté à Brookline l’année dernière.

1 Tour d’horizon des offres avant le golf de ce week-end.

PARI PARI SPORTIF – Pariez 20 € Obtenez 20 € de paris gratuits – RÉCLAMER ICI*

Le LA Country Club accueillera son tout premier championnat majeur ce week-end, et sera également la première fois que la ville accueillera un tournoi majeur en 28 ans.

Le numéro un mondial Scottie Scheffler est le grand favori pour lui remporter son deuxième championnat majeur à 7/1, alors que le champion des Masters de l’an dernier tente de remporter son premier US Open.

Jon Rahm a déjà remporté un majeur cette année, puisqu’il a remporté la veste verte au Masters il y a quelques mois, mais le champion de l’US Open 2021 sera impatient d’améliorer ses performances au championnat PGA le mois dernier où il a terminé à égalité pour le 50e .

Le championnat PGA du mois dernier et le double vainqueur de l’US Open Brooks Koepka et le champion de l’US Open 2011 Rory McIlroy occupent tous deux la troisième place à égalité avec une cote de 12/1.

Cotes du vainqueur de l’US Open (talkSPORT BET):

Scottie Scheffler- 7/1

Jon Rahm – 11/1

Brooks Koepka – 12/1

Rory Mc Ilroy – 12/1

Victor Hovland – 16/1

Patrick Canlay – 18/1

Xander Schauffele – 22/1

Collin Morikawa – 28/1

Cameron Smith – 28/1

Jordan Spieth – 28/1

Max Homa – 30/1

Matt Fitzpatrick – 33/1

OFFRES DE PARIS

TALKSPORT – Pariez 20 € Obtenez 20 € de paris gratuits – RÉCLAMER ICI*

*18+ Nouveaux clients uniquement. Inscrivez-vous et pariez 20 £ sur n’importe quel sport à une cote de 2,00+ dans les 7 jours. Pas d’encaissement. Obtenez 2 x 10 £ de paris gratuits sur n’importe quel marché du sport. Les paris gratuits expirent dans 7 jours. Paiements par carte uniquement. Les CGU s’appliquent. begambleaware.org | Veuillez jouer de manière responsable

PADDY POWER – Pariez 10 £ Obtenez 25 £ – RÉCLAMER ICI

Nouveaux clients uniquement. Mises en espèces uniquement. Mise minimale de 10 £ requise pour un pari gratuit initial de 5 £. Cotes minimales ½. Max 25 £ en paris gratuits. 13 paris réglés requis pour recevoir un pari gratuit complet de 25 £. Les paris qualificatifs doivent être placés sur les paris sportifs dans les 30 jours suivant l’ouverture du compte. Une offre de pari gratuit par client, foyer ou adresse IP uniquement. Les paris gratuits expirent après 7 jours. Des restrictions sur les modes de paiement s’appliquent. Les conditions générales s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable.

BETFAIR – Parier 10 € Gagner 10 € (répéter 3 fois) – RÉCLAMER ICI

Nouvelle offre client. Placez un pari d’au moins 10 £ sur Football Sportsbook avec une cote de 1,5 min (1/2), obtenez 10 £ dans Free Bet Builders. Récompenses valables 30 jours. Répétez jusqu’à 3 fois (max 30 £ en paris gratuits). Seuls les dépôts par carte seront éligibles. Les CGU s’appliquent.

BET365 – Misez 10 € Obtenez 30 € – RÉCLAMER ICI

Pariez 10 € et obtenez 30 € de paris gratuits pour les nouveaux clients sur bet365. Exigence de dépôt minimum. Les paris gratuits sont payés sous forme de crédits de pari et peuvent être utilisés lors du règlement des paris à la valeur du dépôt de qualification. Les cotes minimales, les exclusions de pari et de méthode de paiement s’appliquent. Les retours excluent la mise des crédits de pari. Des délais et des CGU s’appliquent.

BETVICTOR – B10 G40 + 100 tours gratuits – RÉCLAMER ICI

18+ Nouveaux clients uniquement. Inscrivez-vous, pariez 10 £ à une cote de 2,00+ dans les 7 jours, pas de retrait. Obtenez 3 x 10 £ de paris gratuits, définissez des événements à une cote de 2,00+. Plus un bonus de machine à sous de 10 £, des jeux sélectionnés, misez 20x pour retirer un maximum de 250 £. Plus 100 tours gratuits. 100 tours gratuits n’ont pas de mise. Les bonus et les tours expirent dans 7 jours. Paiements par carte uniquement. Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable.

GUILLAUME HILL – Pari 10 Get 40 (mobile uniquement) – RÉCLAMER ICI

18+. Jouer en toute sécurité. Lorsque vous vous inscrivez via Mobile en utilisant le code promotionnel P40 et que vous placez un pari de 10 £/10 € ou plus, nous vous offrirons 4 x 10 £/10 € de paris gratuits crédités après le règlement du premier pari qualificatif. Les paris gratuits expireront 30 jours après. le pari qualificatif est placé, les restrictions de méthode de paiement/joueur/pays s’appliquent. Marchés virtuels exclus. #ad 18+ begambleaware.org

Nouvelle application talkSPORT BET Téléchargez l’application talkSPORT BET ici

Les plus lus dans les conseils de paris

Avis de contenu commercial : La prise de l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est une personne qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer

Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre

Ne poursuivez jamais leurs pertes

Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Conscient du pari – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide en cas de problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk être exclu de tous les sites Web de jeu réglementés au Royaume-Uni.